5 Bilder in Halloween-Filmen, die für Kinder gefährlich sind

Von: Luis Teschner

Halloween ist die gruseligste Jahreszeit. Eltern brauchen jetzt besonderes Feingefühl, weil Halloweenfilme für Kinder oft zu unheimlich sind. Eine Expertin gibt Tipps.

Für viele Horrorfans ist Gruseln ein Vergnügen. Wann sonst kann man sich fürchten, ekeln und erschrecken, ohne überhaupt das Sofa zu verlassen? Jetzt an Halloween sind Horrorfilme, die dich um den Schlaf bringen, wieder besonders beliebt. Und was die Großen wollen, wollen bekanntlich auch die Kleinen. Für Kinder bergen Horrorfilme aber ein deutlich höheres Gefahrenpotenzial.

5 Grusel-Faktoren in Halloween-Filmen, die für Kinder gefährlich sind (Symbolbild). © IMAGO/imageBROKER/Oleksandr Latkun

Aber welche Aspekte in Horrorfilmen sind für Kinder nicht geeignet? Diese Frage haben wir Tanja Syszka gestellt, ehemalige Lehrerin und Lernexpertin bei der Online-Lernplattform sofatutor. Dabei ist natürlich wichtig, dass Grusel-Faktoren nicht zwingend für alle Kinder in jedem Alter problematisch sind. Jedes Kind ist einzigartig und während besonders sensible Kinder vielleicht noch viel mehr Merkmale verstörend finden, haben andere Kinder überhaupt keine Angst.



Trotzdem weiß Tanja: „Kinder, die Horrorfilme sehen, sind anfälliger für Schlafstörungen, Albträume und Angstzustände. Sie haben ein erhöhtes Risiko für Angststörungen und Phobien im späteren Leben“, sagt sie BuzzFeed News Deutschland. Deshalb ist es für Eltern in jedem Fall wissenswert, worauf sie achten sollten.

1. Clowns und Puppen – Das Bekannte ist besonders unheimlich

Filme wie „It“ oder „Annabelle“ haben in den letzten Jahren wiederholt, was „Friedhof der Kuscheltiere“ schon 1989 bewies: Kindliches, Lustiges und Süßes kann auch richtig gruselig sein. Für Kinder sind diese Art von Filmen besonders beängstigend. „Die Kinder können sich mehr mit den Figuren und Inhalten identifizieren“, sagt Tanja Syszka. Der Schock-Faktor sei dann besonders groß. Damit Kinder also sich nicht am Ende vor ihren Puppen fürchten, sollten sie Filme wie „Annabelle“ eher nicht angucken.

2. Jumpscares können unseren Körper um den Schlaf bringen

In fast jedem Horrorfilm taucht irgendwann ein Jumpscare auf, also ein unerwartetes Ereignis, das uns erschrecken soll. Mal mehr, mal weniger erfolgreich gehören sie fest zum Horror-Repertoire dazu. Wieder sind sie für Kinder nicht geeignet. Laut Syszka können sie „das Stresshormon Cortisol erhöhren, was zu Angstzuständen und Schlafstörungen führen kann“. Während Erwachsene damit noch eher umgehen können, wissen Kinder sich möglicherweise selbst nicht zu helfen.

3. Dunkelheit: Was lauert da unter meinem Bett?

Fass dich an die eigene Nase. Hattest du früher Angst vor dem Monster unter deinem Bett? Bist du schnell in dein Bett gehüpft, wenn du das Licht in deinem Zimmer ausgemacht hast? Angst vor der Dunkelheit ist ein häufiges Phänomen. Für Kinder ganz natürlich, meint Syszka, „weil sie das Unbekannte repräsentiert. Ein Film, der diese Angst ausnutzt, kann die natürliche Furcht verstärken und zu anhalten Ängsten im realen Leben führen“. Wer also möchte, dass seine Kinder sich mit dem Monster unter dem Bett anfreunden, sollte Filme, die mit Dunkelheit gruseln wollen, meiden.

4. Gewaltdarstellungen sind für Kinder keinesfalls geeignet

Exzessive Gewalt ist nicht nur in Horrorfilmen ein Thema. Umso wichtiger, sich darüber im Klaren zu sein, was sie mit Kindern machen kann. „Kinder verstehen möglicherweise nicht vollständig, dass es sich um Fiktion handelt. Solche Darstellungen können zu Desensibilisierung oder Nachahmung im realen Leben führen“, sagt Expertin Syszka BuzzFeed News Deutschland. Auch die Empathiefähigkeit der Kinder sei in Gefahr. Im Zweifelsfall können Eltern während des Schauens auch betonen, dass die Gewalt nicht echt ist. Dann fällt Kindern leichter, einzuordnen, wo die Realität aufhört.

5. Eklige Gesichter sind für Kinder besonders unangenehm

Weißt du, was der „Uncanny Valley“ (für den es keine gute deutsche Bezeichnung gibt) ist? Wenn ein Wesen ziemlich menschlich wirkt, aber wir trotzdem bemerken, dass es nicht menschlich ist, dann befindet es sich im „Uncanny Valley“ – und wirkt besonders beunruhigend. Für Kinder erst recht, meint Syszka: „Studien haben gezeigt, dass insbesondere Kinder sehr empfindlich auf Gesichter reagieren und ‚unnatürliche‘ Gesichter als besonders beunruhigend empfinden.“ Für Kinder sind also Filme wie der Klassiker „Der Exorzist“, der mit einem stark deformierten Gesicht arbeitet, nur bedingt geeignet.

Falls Kinder nun doch mal von einem Film verängstigt werden, sollten Eltern sie bei der Verarbeitung unterstützen. „Eltern sollten das Gespräch suchen“, meint Syszka, „und klarstellen, welche Dinge es in der Realität gibt und welche nicht“. Für Eltern, die Halloweenfilme ohne große Gruselgefahr mit ihren Kindern gucken möchten, haben wir hier eine Liste. Weitere pädagogische Altersempfehlungen gibt es auf flimmo.de.

Ab 0 Jahren: Winnie Puuhs Gruselspaß mit Heffalump

Ab 7 Jahren: Die Monster AG, Hui Buh – Das Schlossgespenst

Ab 9 Jahren: Die Vampirschwestern, Hotel Transsilvanien, Scooby Doo

