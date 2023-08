Perseiden im August beobachten: Wo und wann die Sternschnuppen zu sehen sind

Von: Felix Busjaeger

Teilen

Eine Sternschnuppe zieht über dem Leuchtturm Bülk am Ufer der Ostsee ihre Bahn. Im Norden lassen sich die Perseiden besonders gut beobachten. © Axel Heimken/dpa

Die Perseiden erreichen im August 2023 wieder ihren Höhepunkt. Beim Beobachten ist es wichtig, wo die Astrofans ihren Posten aufschlagen und wann sie in den Himmel blicken.

Im August sind Sternschnuppen immer wieder ein absolutes Highlight von Astrofans. Doch wo lassen sich die Perseiden beobachten? Während in Deutschland in der Regel gute Bedingungen herrschen, um das Spektakel am Himmel beobachten zu können, wird es auf der südlichen Erdhalbkugel schwieriger. Mitunter spielt aber auch das Wetter nicht mit und die Sternschauer liegen hinter einer dicken Wolkendecke versteckt.

Wann die Perseiden am besten beobachtet werden können, lesen Sie bei Kreiszeitung.de.

Die Perseiden 2023 sind ein alljährlich wiederkehrendes Himmelsereignis, das im Zusammenhang mit der Flugbahn des Kometen 109P/Swift-Tuttle steht. Dann fallen große Mengen an Trümmern des Kometen in die Erdatmosphäre und verglühen. Auch in Norddeutschland lassen sich die Perseiden beobachten. Aktuelle Wetterprognosen geben aber Grund zur Hoffnung: Zum Höhepunkt der Perseiden soll das Wetter deutlich aufklaren. Besonders im Norden und Niedersachsen werden klare Nächte erwartet.

Ebenso ist es wichtig zu wissen, in welche Himmelsrichtung man blicken muss, um die Sternschnuppen beobachten zu können. Der Anhaltspunkt ist das Sternbild Perseus. Hierfür sollte der Blick Richtung Osten oder Nordosten auf den Nachthimmel gerichtet werden. Übrigens: Vom Sternbild Perseus lässt sich auch der Name der Perseiden ableiten.

Perseiden 2023 beobachten: So entstehen Sternschnuppen

Sternschnuppen bestehen aus kleinen Partikeln wie Staubkörnern, die von Kometen oder Asteroiden stammen. Wenn ein Komet durch unser Sonnensystem fliegt, verliert er kleine Brocken und Staub. Diese Brocken bilden dann einen Schweif auf seiner Bahn. Die Folge: Wenn die Erde nun diesen Schweif auf ihrer Wanderung um die Sonne durchfliegt, kommt es zu einer Reibung mit der Atmosphäre. Die Partikel treffen anschließend auf die Erdatmosphäre.

Besonders auffällig: Einige Partikel weisen eine sehr hohe Geschwindigkeit auf – mitunter erreichen sie etwa 35 Kilometern pro Sekunde. Umgerechnet sind das 126.000 Kilometer pro Stunde. Beim Eintreffen in die Atmosphäre werden Partikel abgebremst, dadurch aufgeheizt und verdampfen. Die Sterngucker freut dies besonders: Als Folge ist auf der Erde ein heller Schweif zu erkennen – eine Sternschnuppe.