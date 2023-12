Kinderlied gestrichen: Kita verbannt „In der Weihnachtsbäckerei“

Von: Sandra Sporer

Nicht alle Weihnachtslieder sind Allgemeingut. Für die Nutzung mancher werden Gema-Gebühren fällig. (Symbolbild) © Steidi/IMAGO

Die GEMA bittet auch Kitas in einigen Bundesländern zur Kasse, wenn diese geschützte Lieder singen. Auch ein beliebter Weihnachts-Klassiker gehört dazu.

Münster – Von „Stille Nacht“ bis „O Tannenbaum“ – Weihnachtslieder gehören zur Adventszeit dazu. Auch in den Kitas werden diese Klassiker vor Weihnachten fleißig gesungen. Auf einen beliebten Klassiker verzichtet eine Kita in Nordrhein-Westfalen dieses Jahr jedoch – wegen der GEMA. Denn diese verlangt von den Kitas inzwischen Gebühren, wenn geschützte Lieder etwa auf Weihnachtsfeiern vorgetragen werden. Die Entscheidung wurde jedoch nicht nur aufgrund der Kosten getroffen.

GEMA verlangt Geld von Kitas – Einrichtung in NRW streicht Zuckowskis „Weihnachtsbäckerei“

Für die Adventsfeier im Kindergarten verlangt die GEMA 150 Euro, so ein Bericht von RTL. Dass sich die Kita „Bärenhöhle“ in Recke dazu entschied, auf das Singen der „Weihnachtsbäckerei“ von Rolf Zuckowski zu verzichten, liegt aber auch am damit verbundenen Verwaltungsaufwand. Der Vorstandsvorsitzende, Björn Schmitz, erklärt: „Es geht gar nicht so um die Höhe der Gebühr, sondern eher den bürokratischen Aufwand, der dahintersteckt.“

Da Nordrhein-Westfalen, im Gegensatz zu Bayern, Hamburg und Baden-Württemberg, keinen Rahmenvertrag mit der GEMA abgeschlossen hat, muss jede Kita individuell einen Vertrag mit der Verwertungsgesellschaft abschließen oder auf urheberrechtlich geschützte Lieder verzichten. Diesen Weg hat auch der Kindergarten in Recke eingeschlagen. Dort werden nur noch GEMA-freie Lieder gesungen.

Um ein Fest über das Online-Portal der GEMA anzumelden, muss genau angegeben werden, wie lange die Feier dauert, wie groß der Raum ist, in dem das Fest stattfindet und wie viele Minuten davon ohne Musik verbracht werden. „Ich müsste jedes Lied, das wir singen, vorher anmelden“, sagt Kita-Leiterin Mechthild Ahrens gegenüber RTL. Ein spontanes Anstimmen oder Abspielen eines Liedes sei nicht möglich.

Kitas zahlen auch für Notenblätter-Kopien jährlich Gebühren an die GEMA

Aber nicht nur für das Aufführen der Lieder werden die Kitas zur Kasse gebeten. Auch Notenblätter kosten die Einrichtungen Geld, das sie an die VG Musikedition zahlen müssen. Ein Pauschalvertrag für 500 Kopien im Jahr kostet 75 Euro; für 1000 sind es 150 Euro, wie ein Tarifblatt der GEMA informiert.

Diese Beträge sind zwar nicht besonders hoch, stellen jedoch eine zusätzliche finanzielle Belastung dar. Und auch hier ist neben dem finanziellen Aufwand ein erheblicher bürokratischer Aufwand verbunden. So muss der VG Musikedition jedes Jahr zum ersten Januar „eine Aufstellung über die hergestellten Vervielfältigungen (Titelliste) zu übermitteln.“ mitgeteilt werden. Das bedeutet, dass das ganze Jahr über sorgfältig über jede Kopie Buch geführt werden muss.

Die GEMA sorgt dafür, dass ihre Künstler für ihre Musik entlohnt werden. Für einige sind diese Tantiemen ein bedeutender Teil ihres Einkommens. Ein Kindergarten kann diese Gebühren und den damit verbundenen Verwaltungsaufwand kaum stemmen. Besonders groß ist das Unverständnis sicherlich, wenn es einen Klassiker trifft.

Aus einem ganz anderen Grund wurde in einer Kita in Österreich darüber diskutiert, den Besuch des Weihnachtsmannes zu verbieten. Und auch auf Weihnachtsmärkten haben die GEMA-Gebühren dieses Jahr für einige Probleme gesorgt. (sp)

