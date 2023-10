Sittenpolizei ging wohl auf sie los, weil sie kein Kopftuch trug: Iranerin Armita Garawand (16) ist tot

Von: Moritz Bletzinger

Kurzhaarfrisur und kein Kopftuch: Dieser Verstoß gegen die Kleiderordnung im Iran soll Armita Garawand das Leben gekostet haben. © Hengaw/Uncredited/dpa

Die berüchtigte Sittenpolizei des Iran zerrte Armita Garawand wohl brutal aus einer U-Bahn. Jetzt ist sie in der Klinik gestorben. Staatsmedien dementieren Gewalt.

Teheran – Empörung weit über die Landesgrenzen des Iran hinaus. Armita Garawand ist tot. Die 16-Jährige starb am Freitag (27. Oktober) in einem Krankenhaus in Teheran, teilt die staatliche Nachrichtenagentur Irna mit. Schon vor einer Woche wurde sie für hirntot erklärt, lag seit Anfang Oktober im Koma.

Iran: Armita Garawand (16) ist tot – Sittenpolizei ging wohl auf sie los, weil sie kein Kopftuch trug

Genau genommen seit dem 1. Oktober. An diesem Tag soll sie mit der Sittenpolizei aneinander geraten sein. Armita fuhr ohne Kopftuch mit der U-Bahn und trug einen Kurzhaarschnitt. Die Sittenwächter sollen sie konfrontiert und brutal aus der Bahn gezerrt haben, berichten Menschenrechtsorganisationen wie kurdische Hengaw.

Die Organisation spricht von „schweren körperlichen Übergriffen durch Polizisten“. Alles, weil Armita keine Hijab trug. Ein Journalist, der ins Fajr-Krankenhaus gefahren war, um über die Geschichte zu berichten, soll festgenommen worden sein.

Gewalt vonseiten der Sittenpolizei? Staatsmedien widersprechen: Mädchen angeblich wegen Blutdruck gestürzt

Staatsmedien erzählen eine ganz andere Geschichte. Die Jugendliche soll in der U-Bahn gestürzt sein, weil sie geringen Blutdruck hatte. Sie soll mit dem Kopf aufgeschlagen sein. Gewalt gab es nicht, sagen sie.

Diese Szenen waren im Staatsfernsehen zu sehen: Zwei Frauen schleifen den leblosen Körper von Armita Garawand aus der U-Bahn. © Uncredited/dpa

Nachzuweisen ist der Angriff der Sittenpolizei kaum. Im iranischen Staatsfernsehen wurde lediglich ein Video ausgestrahlt, das zeigt, wie zwei Frauen die bewusstlose 16-Jährige aus einem Waggon der Teheraner Metro tragen.

Iran will offenbar Proteste nach Tod von Armita Garawand verhindern: Eltern wohl zu Interview gezwungen

Der Fall erinnert an die Geschichte von Mahsa Amini. Die 22-Jährige war im September 2022 von der „Moralpolizei“ festgenommen worden, weil sie angeblich gegen die Kleiderordnung verstoßen hatte. Sie fiel ins Koma und starb kurz darauf. Im ganzen Iran löste ihr Tod Proteste aus, die das Mullah-Regime brutal niederschlug.

Jetzt ist das Regime bemüht, dass sich die Geschichte nicht wiederholt. Das Krankenhaus, in dem Armita lag, ist komplett abgeriegelt, berichten iranische Journalisten. Und das Staatsfernsehen veröffentlichte ein Interview, in dem ihre Mutter davon spricht, Armita habe Probleme mit niedrigem Blutdruck gehabt. Die Eltern sollen bedroht worden sein, damit sie diese Aussagen tätigen, sagen Menschenrechtsorganisationen. (moe)