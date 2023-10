Orca strandet an Nordseeküste – „Situation ist besorgniserregend“

Von: Sandra Sporer

Ein Orca strandete am Sonntag an der belgischen Nordseeküste und starb kurz darauf. © Nicolas Maeterlinck/Belga/dpa

An der Nordseeküste strandete am Sonntag ein abgemagerter Orca. Wenig später starb er. Eine Obduktion soll nun klären, warum es zu dem Vorfall kam.

De Panne – Dass Wale oder Delfine an Land gespült werden, kommt leider immer wieder vor. Dennoch ist der an der Nordseeküste Nahe der belgischen Stadt De Panne gestrandete Orca alles andere als alltäglich. Zum einen, weil diese Walart nur selten in diesen Gewässern anzutreffen ist. Zum anderen, weil bisher nicht klar ist, warum das Tier so nah ans Ufer schwamm.

Retter versuchten noch, den gestrandeten Orca wieder von der Nordseeküste wegzulenken

Ein Team des Königlich Belgischen Instituts für Naturwissenschaften (KBIN) hatte zuvor noch versucht, den Wal wieder in tiefere Gewässer zu leiten. „Wir versuchten, mit einem Rettungsboot zwischen dem Strand und dem Tier hin und her zu fahren, um es dazu zu bewegen, sich in Richtung Meer zu bewegen, aber es war nicht erfolgreich“, erklärte Kelle Moreau, Pressesprecherin des KBIN, gegenüber dem Nachrichtenportal Het Laatste Nieuws.

Der Wal bewegte sich weiter gen Küste und wurde schlussendlich an Land gespült. Immerhin musste das Tier nicht lange leiden, so Moreau. Der Orca starb innerhalb kürzester Zeit. Dazu könnte auch beigetragen haben, dass der Orca Moreau zufolge „besonders dünn, erschöpft und schwach“ war. Laut der Nachrichtenagentur Belga könnte das auf einen schlechten Gesundheitszustand schließen lassen. Äußere Anzeichen von Verletzungen habe es nicht gegeben.

Gestrandeter Orca war womöglich krank – Autopsie soll Aufschluss geben

Eine Autopsie am Montagvormittag (30. Oktober) soll Aufschluss über den Zustand des Wals zum Zeitpunkt seines Todes stattfinden. Da das Tier jedoch zu schwer ist, um es im Ganzen zu transportieren, wird diese vor Ort stattfinden. „Zu diesem Zweck grenzen wir einen Bereich ab, damit die Passanten nicht zu nahe herankommen“, so Moreau.

Anschließend werde das Tier in Einzelteilen abtransportiert. Das Skelett des Orcas geht an die Universität Ghent und wird Teil der dortigen Sammlung. Das Tier ist in diesen Breitengraden nämlich durchaus eine Besonderheit. Zwar sind Orcas technisch weltweit anzutreffen, in der Nordsee kommt es jedoch nur selten zu Sichtungen. Und das, obwohl die Tiere kältere Gewässer durchaus bevorzugen, wie die Stiftung Meeresschutz informiert. Dementsprechend ist es nicht ganz so verwunderlich, dass das letzte Mal, dass ein Orca in Belgien an Land gespült wurde, im Jahr 1850 war.

Tier Orca (auch Schwertwal) Größe 5,5 - 9,8 Meter Lebensraum Von den polaren Gewässern bis zum Äquator, allerdings häufiger in kälteren Gewässern Quelle: Deutsche Stiftung Meeresschutz

Vergleichbarer Fall in der Niederlande: Orca strandete 2022 nahe dem Ort Cadzand und starb ebenfalls

Im Nachbarland Niederlande strandete erst im vergangenen Jahr ein Orca am Strand von Cadzand. Moreau nimmt ebenfalls auf diesen Fall Bezug. Retter hatten das Tier damals bereits einmal zurück ins Wasser bringen können, doch dann strandete es erneut. „Die Situation ist besorgniserregend“, twitterte das Wissenszentrum SOSDolfijn damals. Am Ende mussten die Retter auch in diesem Fall aufgeben und den Orca sterben lassen.

Bereits Anfang Oktober begegneten deutsche Segler einem Orca in der Nordsee. In diesem Fall verlief die Begegnung glimpflich. Es häufen sich jedoch Berichte von Orcas, die Boote angreifen – Forscher verfassten deshalb einen Brandbrief und verteidigten das Verhalten der Tiere. (sp)