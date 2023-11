Bis zu 1000 Euro für häufigen Verstoß: Südtirol verhängt neue Ski-Regeln - auch die alten haben es in sich

Von: Christoph Gschoßmann

Wer in Südtirol Skiurlaub macht, sollte unbedingt auf die Landesgesetze achten. Ansonsten drohen saftige Strafen und der Verlust des Skipasses.

Bozen – Skifahren lockt Jahr für Jahr Millionen Menschen in die Berge. Doch die Gefahr fährt stets mit. Nicht nur für die eigene Gesundheit, sondern auch für die anderer Beteiligten sollten Wintersportler unbedingt darauf achten, die örtlichen Vorschriften zum Skibetrieb zu beachten. Kürzlich aktualisierte beispielsweise Südtirol seine Ski-Regeln. Nun darf man etwa nicht mehr in Engstellen anhalten, weil dies zur Gefährdung führen könnte.

Die neuen Regeln sind bei Weitem nicht die einzigen, auf die es bei der Fahrt auf einem oder zwei Brettern in Südtirol in Italien zu achten gilt. Das entsprechende Landesgesetz, die „Ordnung der Skigebiete“, umfasst einen Text von 7200 Wörtern – und teils heftige Strafen.

Betrunken Ski fahren in Südtirol/Italien: Es gibt keine offizielle Promillegrenze

Freunde des „Après-Ski“ müssen dabei einen tiefen Geldbeutel mitbringen. Wer nämlich glaubt, mit Alkohol im Blut Ski zu fahren, sei ein Kavaliersdelikt, irrt. Es ist strikt „verboten, im Rauschzustand infolge des Konsums von alkoholischen Getränken und toxikologischen Substanzen Ski zu fahren“. Also, wer auf der Hütte etwas trinkt, muss rechtlich gesehen zu Fuß ins Tal – oder eben den Lift nehmen. Sonst drohen Strafen von mindestens 250 bis 1000 Euro. Tatsächlich nennt das Gesetz hierbei keine explizite Promillegrenze. Schon ein Bier also dürfte bei strenger Auslegung zu einem Straftatbestand führen.

Wer sich als Skifahrer auf der Piste daneben benimmt, ohne dass der Alkohol Schuld ist, kommt auch nicht ungeschoren davon. 100 bis 150 Euro kostet es, wenn man etwa beim Überholen nicht auf ausreichend Abstand achtet oder eben an Engstellen stehen bleibt. Zudem muss in jenem Fall der Ski-Pass abgegeben werden. Auch unterlassene Hilfeleistung auf der Piste kostet mindestens 50 und bis zu 150 Euro. Ebenso viel muss man zahlen, wenn man ohne Versicherung unterwegs ist – außerdem ist auch dann der Ski-Pass weg. Dieselbe Strafe gibt es, wenn Eltern ihre minderjährigen Kinder ohne Helm fahren lassen.

Zu Fuß auf die Piste in Südtirol: Auch Skitourengeher müssen bis zu 150 Euro zahlen

Apropos zu Fuß auf der Piste: Das ist auch ein No-Go in Südtirol. Es ist „verboten, die Skipisten zu Fuß oder mit Schneeschuhen zu betreten, es sei denn, es besteht dringender Anlass dazu beziehungsweise mit Ausnahme bestimmter kurzer Strecken, die vom Betreiber des Skigebiets ermittelt und gemeldet wurden.“ Wer die Piste zu Fuß nach unten geht, muss sich – sinnvollerweise – am Rand halten. Auch Skitourengeher müssen sich genau informieren, ob sie den Berg überhaupt besteigen dürfen, denn: „Der Pistenaufstieg mit Skiern, Schneeschuhen oder jedem anderen Hilfsmittel ist normalerweise verboten.“ Nur mit Genehmigung ist dies im Normalfall möglich. Der Kostenpunkt für diese Verstöße rund ums Zufußgehen auf der Piste ist happig: 100 bis 150 Euro.

Wer nun glaubt, als Skifahrer muss man bereits viel zahlen, was Regeln rund ums Skifahren angeht: Es geht noch mehr. Wer in Südtirol nämlich ein Skigebiet ohne Erlaubnis aufmacht, zahlt bis zu 45.000 Euro Strafe. Und wer in seinem Skigebiet keinen Rettungsdienst einrichtet, muss sogar bis zu 200.000 Euro zahlen.

Und außerhalb von Südtirol? Jedes Land und gar Bundesland in den Alpenregionen wie Österreich, Deutschland, Schweiz, Frankreich, Italien, Liechtenstein hat eigene Gesetze. Bei groben Verstößen wie Fahrerflucht nach Unfall droht beispielsweise in Österreich gar eine Haftstrafe. Generell ist es empfehlenswert, die örtlichen Vorschriften vor dem Urlaub zu überprüfen. Diese richten sich im Regelfall nach den FIS-Regeln, die allerdings nur allgemeine Verhaltensregeln darstellen, und keinen speziellen Strafenkatalog enthalten. (cgsc)