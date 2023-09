6 skurrile Fakten über Salzburg, die sogar Mozart vom Stuhl hauen würden

Von: Julian Mayr

Das Bundesland Salzburg hält einige kuriose Besonderheiten parat. Von schönen Klängen, teuren Fischeiern und dem Geheimnis der Original Mozartkugeln.

Salzburg ist eine wahre Hochburg des Tourismus und lockt jährlich Millionen von Gästen an. Das ist kaum verwunderlich, schaust du dir die gleichnamige Hauptstadt oder die malerische Bergkulisse an. Auch die lokale Salzburger Küche bietet so einige Leckerbissen, wie Salzburger Nockerl oder Mozartkugeln beweisen. Und nicht zuletzt lässt es sich auf Salzburgisch auch gut sudern, wie diese 15 Schimpfwörter beweisen. Salzburg hat aber auch noch unbekannte Seiten, in die nicht alle Einblick haben. Hier sind sechs kuriose Fakten, die du noch nicht kanntest.

1. Ältestes Restaurant Mitteleuropas

Die österreichische Hauptstadt Wien beheimatet mit dem Figlmüller das legendärste Restaurant der Welt. Doch während das Kult-Restaurant, bekannt für sein Wiener Schnitzel, seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts Gäste empfängt, darf sich Salzburg mit dem ältesten Restaurant Mitteleuropas rühmen. Das St. Peter Stiftskulinarium in der Salzburger Altstadt wurde im Jahr 803 erstmals urkundlich erwähnt und bewirtet noch heute Feinschmecker aus aller Welt.

2. Nutzlose Volksabstimmung

Etwa 17 Jahre bevor Nazideutschland 1938 ganz Österreichs annektieren sollte, war das Bundesland Salzburg schon bereit für den Sprung zum großen Nachbarland. Im Mai 1921 sprachen sich im Zuge einer nicht amtlichen Volksabstimmung mehr als 99 Prozent der Befragten für einen Anschluss des lange Jahre relativ eigenständigen Salzburgs an das Deutsche Reich aus. Doch ähnlich wie vorherige Abstimmungen in Tirol und Vorarlberg waren auch die Abwanderungsbemühungen Salzburgs letztendlich nicht von Erfolg gekrönt.

3. „Stille Nacht, heilige Nacht“ aus der Feder eines Salzburgers

Einer der größten Komponisten klassischer Musik war ein gebürtiger Salzburger. Doch nicht nur Salzburger Musik des großen Wolfgang Amadeus Mozart wurde auf der ganzen Welt bekannt, sondern auch das Weihnachtslied eines anderen Salzburgers. Joseph Mohr schieb nämlich 1816 den Text für das berühmte „Stille Nacht, heilige Nacht“, das er wenig später mit dem oberösterreichischen Komponisten Franz Xaver Gruber im heutigen Oberndorf uraufführte.

4. Größte Biergaststätte Österreichs

Im Salzburger Stadtteil Mülln kommen Bierliebhaber auf ihre Kosten. Auf mehr als 6400 Quadratmetern in der österreichweit größten Biergaststätte des Augustiner Brauhäusl bekommst du hier Bier aus dem Holzfass sowie allerlei Salzburger Schmankerl. Wem das nicht reicht, der kann auch zu einer der anderen 18 Brauereien oder 14 Hausbrauereien im Bundesland Salzburg torkeln.

5. Eines der teuersten Lebensmittel der Welt

Wie viele wissen, ist Safran das teuerste Gewürz der Welt. Doch wenn es um den hohen Kilopreis geht, kann wohl kaum ein anderes Lebensmittel mit dem Stottarga bianco vom Fischproduzenten Walter Grüll aus Grödig mithalten. Diese dehydrierte Luxusvariation des seltenen weißen Kaviars wird mit 22-karätigem Gold vermischt und zu einem Preis von 100.000 Euro pro Kilogramm an Superreiche verkauft.

6. Mozartkugeln nur echt mit Nabel

Bleiben wir beim Essen. Schon eher erschwinglich als der veredelte Kaviar sind die ebenfalls feinen Mozartkugeln. Die süßen Versuchungen aus dunkler Schokolade, Pistazien, Nougat und Marzipan sind längst nicht mehr nur in Salzburg zu bekommen. Auch in Wien, Tirol und rund um den Globus werden mehr oder weniger authentische Mozartkugeln verkauft. Die originalen Mozartkugeln erkennst du daran, dass sie nicht ganz rund sind, sondern einen kleinen Nabel aufweisen. Dieser ist zurückzuführen auf die traditionelle Herstellung mit einem Holzstäbchen, das zum Eintunken der Kugeln in die Zartbitterschokolade dient.

Weißt du, was die originalen Salzburger Mozartkugeln ausmacht?

Du weißt jetzt Fakten, die kaum jemand anderer kennt. Wie wärs, wenn du auch zum absoluten Kenner von Salzburgs westlichen Nachbarbundeslandes wirst? Hier sind sechs kuriose Tirol-Fakten, bei denen du vom Berg kugelst.