Social Media will keine Nachrichten mehr – und wir alle müssen darunter leiden

Von: Luis Teschner

Nachrichten sind keine Nachrichten, wenn sie niemanden erreichen. Auf Social Media werden sie aber immer unwichtiger. Für Nutzer und Nutzerinnen bedeutet das: Chaos.

Wo liest du deine Nachrichten? Wahrscheinlich nicht in der Zeitung, seien wir ehrlich. Also online. Vielleicht googelst du Themen, wenn sie dich besonders interessieren. Oder sie begegnen dir beim Scrollen auf Instagram, TikTok, X (ehemals Twitter) oder Facebook. Für dich ist das praktisch: Die Nachrichten, die dich besonders interessieren, erreichen dich dort, wo du sowieso schon Zeit verbringst.

Das könnte sich ändern. Eigentlich ändert es sich schon eine Weile. Immer weniger Nachrichten können dich den sozialen Medien erreichen, weil die Plattformen aktiv die Verbreitung von Nachrichten unterbinden und die Monetarisierung von Nachrichten erschweren. Für dich ist das vor allem eins: nervig. Wie du trotz Fake News und Chaos den Durchblick behältst, erfährst du hier.

Das Nachrichten-Geschäft lohnt sich in den sozialen Medien nicht

Grob gesagt gibt es zwei große Geldquellen für die meisten Online-Medien. Entweder, Leser und Leserinnen müssen für Artikel direkt oder über ein Abonnement bezahlen. Oder – wie bei uns – auf der Seite wird Werbung geschaltet, die dann indirekt die Artikel refinanziert. Social Media kommt in dieser Rechnung erstmal nicht direkt vor.



Trotzdem konntest du Nachrichten lange Zeit auf Social Media konsumieren. Verlinkte Artikel auf Facebook und Twitter brachten Leser und Leserinnen auf die Seiten und so lohnte es sich für Medienhäuser, die Inhalte dort zu verbreiten. Früher. Heute werden Artikelüberschriften auf X nicht mehr angezeigt. Auf Facebook scheinen Nachrichten mit Verlinkung immer weniger sichtbar, und das US-Magazin New Yorker schreibt: „Es ist eindeutig, dass die Förderung von Nachrichten nicht mehr das Ziel von Metas Plattformen ist.“

Auf Instagram und TikTok waren Verlinkungen, von denen die meisten Nachrichten leben, laut New York Times sowieso nie besonders relevant. Seid ehrlich, wie oft klickt ihr im Alltag auf Link-in-bios? Es hat einen Grund, dass Tagesschau, zdfheute und funk mehr Instagram-Follower haben als FAZ, Spiegel oder Welt: Die Öffentlich-Rechtlichen müssen sich nicht direkt finanzieren. Alle anderen schon und das geht auf Instagram nur schwer.

Nachrichten sind viel mehr als nur ein Geschäft

Ein kleiner Ausflug in die Medienkunde verrät, dass Nachrichten aber nicht nur dafür da sind, dass große und kleine Medienhäuser Geld scheffeln. Nachrichten sind für die Bevölkerung ein wichtiges Instrument, sich eine unabhängige Meinung bilden zu können. Ohne freie Nachrichten kann eine Demokratie nicht funktionieren. Daher ist es wichtig, dass Medien diese nicht nur beschaffen, sondern auch verbreiten.

Kurz gesagt: Medien bieten Nachrichten an, damit du weißt, was abgeht. Umso breiter die Medienlandschaft, umso vielfältiger die Berichterstattung und die Meinungsbildung. Fehlende Monetarisierung dünnt das Nachrichtenangebot in den sozialen Medien aber immer weiter aus.

Wo Nachrichten fehlen, wird die Debatte chaotischer

Das Resultat von Nachrichtenmangel in sozialen Medien beobachtet der New Yorker am Beispiel des Israel-Kriegs. „Meinungen scheinen besser aufgenommen zu werden als direkte Dokumentation“, heißt es dort. Nutzer beschweren sich über einseitige News-Feeds, geht es weiter. Das Fazit: „Eine chaotische und unsichere Atmosphäre“. Also ziemlich genau das, was man von einem Ort, an dem Nachrichten fehlen, erwarten würde.

Ob soziale Medien mit weniger News ein chaotischerer Ort geworden sind, dem es an nachrichtlicher Klarheit mangelt, kannst am besten du selbst beurteilen. Die Theorie jedenfalls legt es nahe. Wer in dieser Rechnung gewinnt, bleibt fraglich. Wir sind es nicht. Ihr vermutlich auch nicht.

