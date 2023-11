Fataler Wanderausflug bei winterlichen Verhältnissen: Einsatzkräfte müssen Vater und Sohn retten

Von: Michelle Brey

Winterliche Verhältnisse erschwerten eine Bergtour zweier Männer. Sie mussten gerettet werden. © Bergrettung Niederösterreich/Wien

Das Wetter in Österreich ist winterlich. Zwei Männer berechneten das offenbar nicht in ihre Pläne mit ein. Die Bergrettung musste ausrücken.

Wien – So hatten sie sich ihren Ausflug in die Berge vermutlich nicht vorgestellt: Ein 55-Jähriger war am Sonntag (26. November) gemeinsam mit seinem Sohn (22) zur Rax aufgebrochen. Im Gebirge blieb ihnen nichts anderes übrig, als Hilfe zu holen. Einsatzkräfte mussten die beiden in Not geratenen Wanderer retten.

Österreich: Vater und Sohn in misslicher Lage im Gebirge – „Route zu schwierig“

Vom Höllental über den Rudolfsteig waren Vater und Sohn aufgestiegen. Der Plan: Eine Wanderung über das Plateau zum Waxriegelhaus. Das Wetter hatten sie dabei aber offenbar nicht einkalkuliert. In Österreich hatte es am Wochenende nicht nur in den Bergregionen kräftig geschneit. Auch in Salzburg und Wien fielen die Schneeflocken vom Himmel hinab. Im „tief winterlichen“ Gewand zeigte sich also auch die Rax (Gebirge), wie Bergrettung Niederösterreich/Wien in einer Mitteilung informierte.

Bereits der Aufstieg habe sich aufgrund der Schneeverhältnisse und des Wetters als herausfordernd erwiesen. Die beiden Männer entschieden sich also, wieder abzusteigen. Und wählten hierfür den Gaisloch-Steig, wie aus dem Bericht hervorgeht. Die „Route erwies sich jedoch unter den gegebenen Bedingungen als zu schwierig, weshalb das Duo kurz vor 16 Uhr den Notruf absetzte“, hieß es weiter.

Rettung in Österreich: Einsatzkräfte rücken aus, um Vater und Sohn im Gebirge suchen

Alles andere als einfach gestaltete sich jedoch die Rettung der beiden, wie die Bergrettung schrieb:

Nach dem Notruf konnte kein Telefonkontakt mit den beiden Männern mehr hergestellt werden.

Die Wetterbedingungen ließen einen Einsatz des Hubschraubers und der Drohne nicht zu.

Ein Zustieg war aufgrund der Raxseilbahn, die sich in Revision befindet, nur über das Tal möglich.

In einer nahegelegenen Hütte hatten die Männer laut dem Einsatzbericht in der Zwischenzeit Unterschlupf gefunden. Sie „wurden von der Bergmannschaft über den Gaislochsteig abgeseilt beziehungsweise gesichert“. Ein bisschen mehr als sieben Stunden nach ihrem Notruf erreichten sie sicher das Tal, hieß es in der Mitteilung. Dort wartete ein Einsatzfahrzeug.

In einer misslichen Lage fand sich auch ein Rentner in den Bergen wider. Er verirrte sich. Eine Gruppe Wanderer wollte ihm nicht helfen. (mbr)