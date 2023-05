Mar Menor beliebt wie lange nicht: Trotz Algen am Strand ausgebucht

Von: Sandra Gyuratis

Immer wiederkehrendes Bild am Mar Menor: Verschlammte Strände © Javier Ferrer Martinez/Anse

Algen am Strand und Schlamm am Ufer scheinen die Urlauber nicht daran zu hindern, ihren Sommerurlaub am Mar Menor zu verbringen. Fast alle Ferienwohnungen sind bereits vermietet. Wie es dem Mar Menor derzeit geht, steht in diesem Artikel:

Cartagena – Das Mar Menor im Südosten von Spanien ist eines der Sorgenkinder an der Mittelmeerküste. Das siebte Jahr in Folge weht keine einzige Blaue Flagge an den Stränden des Binnenmeers in der Region Murcia. Das hat einen Grund: An den Ufern bilden sich wegen der Verschmutzung mit Nitraten aus der Landwirtschaft noch immer massenhaft Algen. Dennoch zieht es so viele Urlauber ans Mar Menor, dass viele Ferienwohnungen im Sommer bereits vermietet sind, wie costanachrichten.com berichtet.

Zwar bescheinigen die Behörden der Region Murcia dem Mar Menor derzeit eine sehr gute Wasserqualität. Doch die Wissenschaftler warnen. Der Zustand der Lagune ist weiterhin instabil. Ungünstige Bedingungen wie Unwetter oder Hitzewellen können das Mar Menor wieder umkippen lassen.