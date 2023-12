6. Dezember: Feiert man in Spanien eigentlich auch Nikolaus?

Von: Judith Finsterbusch

In Spanien sind der 6. und 8. Dezember Feiertage - spätestens dann fällt auch der Startschuss für die Vorweihnachtszeit. © Mariscal/EFE

Arbeitnehmer in Spanien können sich auf 2 freie Tage freuen: Der 6. und der 8. Dezember sind Feiertage. Ob das mit Nikolaus zu tun hat, erfahren Sie in diesem Artikel:

Madrid - Am Abend des 5. Dezember Stiefel putzen, und dann am Morgen des 6. Dezember in freudiger Erwartung nachschauen, ob der Nikolaus Schokolade oder ein kleines Geschenk in den Stiefel gesteckt hat: Das gehört für deutsche Kinder einfach dazu. In Spanien ist am 6. Dezember sogar ein nationaler Feiertag - ob die Spanier an diesem Tag auch Nikolaus feiern, verrät costanachrichten.com.

In Spanien können sich Arbeitnehmer kurz vor Weihnachten sogar über 2 Feiertage in nur einer Woche feiern: Sowohl der 6. als auch der 8. Dezember sind Feiertage. Viele Spanier nutzen die freien Tage für einen Kurzurlaub. Zumal die Feiertage 2023 auch recht günstig auf einen Mittwoch und einen Freitag fallen.