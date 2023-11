Laut Medienberichten: Spanischer Politiker in Madrid niedergeschossen – Er gründete rechte Partei

Von: Sarah Neumeyer

Teilen

Ein spanischer Politiker ist in Madrid auf offener Straße niedergeschossen worden, das berichten spanische Medien übereinstimmend. Die Polizei ermittelt.

Madrid – Der spanische Politiker und Mitbegründer der rechtspopulistischen Vox, Alejo Vidal-Quadras, ist Medienberichten zufolge in Madrid auf offener Straße niedergeschossen worden. Ein Unbekannter habe dem 78-Jährigen am Donnerstag in der Hauptstadt von Spanien ins Gesicht geschossen, berichteten der staatliche TV-Sender RTVE und andere Medien übereinstimmend unter Berufung auf Polizeiquellen.

In Madrid ist der spanische Politiker und Mitbegründer der rechtspopulistischen Vox, Alejo Vidal-Quadras, auf offener Straße niedergeschossen worden. © OSCAR DEL POZO/AFP

Politiker in Spanien auf offener Straße niedergeschossen: Motiv unklar.

Der Politiker, der vor der Gründung von Vox 2013 auch Chef der konservativen Volkspartei PP in Katalonien war, sei bei Bewusstsein in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei fahnde nach einem Motorradfahrer. Weitere Details und ein mögliches Motiv für die Tat wurden zunächst nicht bekannt. (dpa)

Mehr in Kürze.