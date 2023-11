Spanien: Regierungsbildung unter heftigem Protest gegen Amnestie für katalanische Separatisten

In Spanien hat Pedro Sánchez die nötigen Mehrheiten für die Regierungsbildung zusammen. Vor allem die Amnestie für katalanische Separatisten sorgt aber für heftige Proteste auf den Straßen. Die Hintergründe lesen Sie in diesem Artikel:

Madrid - Seit der Parlamentswahl Ende Juli hat Spanien keine Regierung mehr. Nun hat Pedro Sánchez Mehrheiten gefunden, die auf der Unterstützung radikaler Regionalparteien beruhen. Die Zugeständnisse für ihre Stimmen haben viele Spanier gegen Sánchez und die Sozialisten (PSOE) aufgebracht. Anstoß nehmen die Spanier vor allem an der Amnestie für katalanische Separatisten, berichtet costanachrichten.com.

Am Wochenende nahmen Hunderttausende an den Kundgebungen in Spanien teil. Die Richter protestieren in ihren Roben vor den Gerichten, die Unternehmer begehren auf, ja sogar die Eisenbahner streiken, doch Pedro Sánchez lässt sich nicht von seinem Vorhaben abbringen. Am heutigen Mittwoch verteidigte er seine Politik vor dem Parlament und rief die Abgeordneten zu Unterstützung auf, am morgigen Donnerstag wird er aller Wahrscheinlichkeit zum Ministerpräsidenten gewählt. Doch wird seine Regierung jemals Akzeptanz bei den Spaniern finden?