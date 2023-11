Spanien: Durchbruch bei Regierungsbildung begleitet von heftigen Protesten

Dreieinhalb Monate nach der Wahl in Spanien gibt es einen Durchbruch bei der Regierungsbildung. Begleitet wird dieser allerdings von heftigen Protesten. Die Hintergründe lesen Sie in diesem Artikel:

Madrid - Jede Nacht demonstrieren in Spanien Tausende vor dem Parteisitz der Sozialisten in Madrid, die Justiz hält ein Amnestie-Gesetz für nicht vereinbar mit dem Rechtsstaat und schon eine Woche lang führen die Verhandlungen zwischen Junts und Sozialisten nur ins Nichts. Nie zuvor hat eine Regierungsbildung in Spanien unter so großem Druck gestanden. Am heutigen Donnerstag aber ist der Durchbruch bei der spanischen Regierungsbildung gelungen, berichtet costanachrichten.com

Die Vertreter der Sozialisten und die von der katalanischen Junts unter der Führung des Separatisten Carles Puigdemont erzielten nach einem Verhandlungsmarathon eine Einigung über das Amnestie-Gesetz. Damit hat PSOE-Generalsekretär Pedro Sánchez die Stimmen von Junts in der Tasche, die er braucht, um wohl schon kommende Woche zum Regierungschef von Spanien gewählt zu werden. Der Grund für die ewig langen und von heftigen Protesten begleiteten Verhandlungen könnte in einem Gerichtsverfahren liegen, das der Nationale Strafgerichtshof gegen eine radikal-separatistische Straßenkämpferbande wegen Terrorismus eröffnen will. Einer der Verdächtigen: Carles Puigdemont.