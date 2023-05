Wahlbetrug in Spanien: Sieben Verdächtige in Mojácar verhaftet

Von: Sandra Gyuratis

Teilen

Verdacht des Wahlbetrugs in Spanien: Im idyllischen Mojácar sollen Wählerstimmen gekauft worden sein. © Rathaus Mojácar

Kurz vor der Kommunalwahl am 28. Mai in Spanien kommt ein mutmaßlicher Wahlbetrug nach dem anderen ans Licht. Wo gleich sieben Verdächtige verhaftet wurden und wie sie Stimmen kaufen wollten, steht in diesem Artikel:

Mehr zum Thema Wahlstimmen in Spanien gekauft: Festnahmen in Mojácar

Mojácar - Erst kommen die Machenschaften in Melilla heraus, dann folgen viele kleinere Gemeinden in Spanien, in denen Politiker Wählerstimmen kaufen wollten. In Mojácar an der Küste von Andalusien nimmt die Guardia Civil sieben mutmaßliche Wahlbetrüger fest, darunter zwei Politiker der Sozialisten, wie costanachrichten.com berichtet.

Bürgern mit wenig Geld soll in Mojácar 100 Euro oder ein Job für ihre Stimme bei der Briefwanl angeboten worden sein. Einer erstattete Anzeige. Auch in Mazarrón an der Küste von Murcia beschuldigen sich die Parteien gegenseitig des Stimmenkaufs mit Anzeigen und Gegenanzeigen.