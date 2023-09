Mann belästigt Journalistin bei Live-Übertragung und so reagiert der Sender

Von: Giorgia Grimaldi

Teilen

Während sie berichtet, begrabscht ein Passant eine spanische Reporterin. Sie will es überspielen, doch der Moderator im Studio hat eine andere Idee.

Immer noch sorgt der aufgedrängte Kuss von Luis Rubiales, ehemaliger Präsident des spanischen Fußballverbandes RFEF, für Aufregung. Doch Rubiales scheint nicht der einzige Mann in Spanien zu sein, der sexuelle Übergriffe mit ziemlich fragwürdigen Ausreden rechtfertigt.



Am vergangenen Sonntag (10. September) hat sich in einem Supermarkt in dem Stadtteil Madrids Lavapiés ein Überfall ereignet. Eigentlich sollte Isa Balado, Reporterin für das Format „En Boca de Todos“ (auf Deutsch: In aller Munde) des spanischen Senders Cuatro, darüber live vor Ort berichten. Während der Moderator im Nachrichtenstudio, Nacho Abad, sie bittet, zu schildern, was geschah, nähert sich von hinten ein Mann.

Bereits kurz vor dem Übergriff sieht man den Mann im Bild © Screenshot:Cuatro/Symbolbild: Zoonar/IMAGO/Bearbeitung: BuzzFeed DE

Ein paar Sekunden später steht der Mann direkt hinter der Reporterin und wird übergriffig. Balado will die Situation überspielen und schiebt den Mann aus dem Bild, um weiter über den Überfall zu berichten. Doch Abad hakt nach.

Mehr zum Thema: Unsere Autorin findet, auch im deutschen TV, speziell in der Sendung „Wetten, dass..?!“, wurde Sexismus viel zu lange toleriert.

„Entschuldige, dass ich dich unterbreche, Isa, aber hat er gerade deinen Hintern angefasst?”

Auf die Frage hin reagiert Balado sichtlich peinlich berührt, doch der Kollege im Studio lässt nicht locker: „Ich kann es einfach nicht fassen, hol‘ ihn ins Bild“.

Widerwillig konfrontiert Balado den Täter: „So sehr Sie uns auch fragen wollen, von welcher Sendung wir kommen, müssen Sie mir wirklich an den Hintern fassen?“, fragt sie. „Ich mache hier eine Live-Sendung, ich arbeite“. Im Hintergrund hört man eine Person, die vermutlich dem Kamerateam angehört, dass sie die Polizei verständigen werde.

„Dieser Typ ist ein Arschloch“

Der Mann stammelt eine Antwort und versucht, ihr die Hand zu schütteln, um sich zu entschuldigen, aber sie lehnt die Geste ab: „Ich möchte, dass Sie mich arbeiten lassen“. Der Mann erwidert: „Ich wollte deinen Hintern nicht anfassen“, woraufhin Abad aus dem Studio antwortet: „Dieser Typ ist ein Arschloch“.



Bevor der Mann geht, wuschelt er der Reporterin Balado durch die Haare. Die Reporterin versucht zurück zur Ausgangssituation zu finden und entschuldigt sich beim Publikum, doch Abad erwidert: „Du musst dich nicht entschuldigen, mir tut es leid, was dir gerade passiert ist, was für ein Arschloch. Aber wir haben ihn aufgenommen.“



Und tatsächlich, wenig später teilt der offizielle Account der spanischen Polizei auf X (ehemals Twitter) ein Video, wie sie den Mann festnehmen.

In diesem Fall hat sich ein Mann, der Moderator Abad, gegen den Sexismus eines anderen Mannes gestellt. Hier hat BuzzFeed mehr solcher Momente für dich aufgelistet.