Spinne nistet sich in Ohr ein – und „fühlte sich dort pudelwohl“

Von: Helmi Krappitz

Horrorvorstellung bei Spinnenphobie: Eine Spinne krabbelt ins Ohr einer Frau, bleibt und häutet sich dort sogar. Laut Expertin „nicht ungewöhnlich“.

Tainan – Rascheln, Klopfen und Klicken – aber keine Anhaltspunkte wo diese Geräusche herkommen. Eine Frau in Taiwan wurde mehrere Tage von der anhaltenden Geräuschkulisse begleitet, bis sie zum Arzt ging. Mit einer Spinne im Gehörgang hatte sie nicht gerechnet.

„Fühlte sich dort pudelwohl“: Arzt findet winzige Spinne im Ohr einer Patientin

Die 64-Jährige wartete vier Tage ab, nachdem sie das erste Mal von dem Rascheln geweckt wurde. Weil es kein Ende nahm, ging sie zum Hals-Nasen-Ohrenarzt. Nun berichtete das New England Journal of Medicine in einer Fallstudie über den Fund: Ein Arzt schaute mit dem Otoskop ins Ohr und vermutete ein Insekt, dass in den Gehörgang gelangt war. Fast: Zusehen bekam er eine winzige Spinne, die in ihrem linken Ohr neben einem Exoskelett huschte, das sie abgeworfen hatte.

Der Arzt machte ein Foto und zeigte es seiner Patientin – und sie reagierte, wie es viele tun würden: „Die Patientin schrie“, sagte Tengchin Wang, Direktor der HNO-Abteilung am Show Chwan Memorial Hospital gegenüber der Washington Post. „Das Insekt fühlte sich im Ohrinneren pudelwohl. Es hatte sich sogar einmal gehäutet“, sagte der Mediziner laut Fallstudie. Anschließend entfernte Wang die Spinne, die etwa zwei Millimeter breit war, mit einem Saugrohr.

„Kein großer Schaden“: Kleine Spinne kommt in wärmeren Klimazonen vor

Bei der Spinne handelte es sich vermutlich um eine Hasarius Adansoni, besser bekannt als Andrason-Springspinne bekannt, so Wang. Sie wird als „neugierige und kühne, kosmopolitische Art“ beschrieben und kommt in wärmeren Klimazonen vor. „Mit hoher Wahrscheinlichkeit richten sie keinen großen Schaden an. Dennoch sollte das Tier so schnell wie möglich von einem Experten entfernt werden, nicht vom Betroffenen selbst.“

„Nicht ungewöhnlich“: Insekten und Spinnen im Ohr sollten von Ärzten entfernt werden

Das sei nicht üblich, „aber es ist definitiv nicht ungewöhnlich“, erklärte Neelima Tummala, Assistenzprofessorin für Chirurgie an der George Washington Medical Faculty Associates der Washington Post. Untersuchungen legen nahe, dass Insekten 14 bis 18 Prozent aller Fremdkörper im Gehörgang ausmachen.

Bei Verdacht auf einen Fremdkörper, Insekt oder Spinne im Ohr, sollte sich an einen Hals-Nasen-Ohrenarzt wenden und „Ruhe bewahren“, so Tummala. Wichtig sei, keine eigenen Entfernungsversuche zu starten. Wattestäbchen oder Spülungen, die den Fremdkörper weiter in den Gehörgang drücken, würden das Trommelfell beschädigen. (hk)