„Bemerkenswert“: Forschungsteam löst Mysterium um fehlende Spiralgalaxien

Von: Tanja Banner

In einer bestimmten Himmelsregion gibt es auffällig wenige Spiralgalaxien. Ein Forschungsteam stellt nun fest: Auch dort gab es einst Galaxien mit Spiralarmen.

Durham/Helsinki – Wenn man mit einem Teleskop den Himmel beobachtet, kann man die unterschiedlichsten Himmelsobjekte beobachten. Spiralgalaxien, elliptische Galaxien, Planeten, Sterne, planetarische Nebel und vieles mehr ist dann zu sehen. Doch eine Sache ist ein großes astronomisches Rätsel: Warum gibt es in einem Teil unseres lokalen Universums, der sogenannten supergalaktischen Ebene, so gut wie keine Spiralgalaxien? Mit dieser Frage hat sich nun ein internationales Forschungsteam beschäftigt.

Die supergalaktische Ebene ist eine abgeflachte Struktur, die sich über fast eine Milliarde Lichtjahre im Universum erstreckt. Unsere eigene Galaxie, die Milchstraße, ist in die supergalaktische Ebene eingebettet. Doch während es in ihr vor elliptischen Galaxien nur so wimmelt, kommen Spiralgalaxien nur sehr selten vor. Was hinter diesem astronomischen Phänomen stecken könnte, hat nun ein internationales Forschungsteam unter der Leitung der Universität Durham und der Universität Helsinki herausgefunden und die Ergebnisse im Fachjournal Nature Astronomy veröffentlicht.

Spiralgalaxien machen sich in der supergalaktischen Ebene rar

Die Forschungsgruppe kommt zu dem Schluss, dass die ungleichmäßige Verteilung der Spiralgalaxien mit der Umgebung zusammenhängt: In den Galaxienhaufen auf der supergalaktischen Ebene interagieren und verschmelzen Galaxien häufig miteinander. So werden aus hellen, scheibenförmigen Galaxien mit Spiralarmen Galaxien ohne erkennbare innere Struktur oder Spiralarme. Abseits der supergalaktischen Ebene können sich Galaxien dagegen in relativer Isolation entwickeln – sie können dort ihre Spiralstruktur bewahren.

Die Andromedagalaxie (M31) ist eine Spiralgalaxie, die eines Tages mit der Milchstraße (ebenfalls eine Spiralgalaxie) kollidieren wird. Dann entsteht eine elliptische Galaxie ohne Spiralarme. © IMAGO/ingimage

Um zu dieser Erkenntnis zu gelangen, nutzte das Forschungsteam eine Simulation, die die Entwicklung des Universums vom Urknall vor 13,8 Milliarden Jahren bis zur heutigen Zeit abbildet. „Die Verteilung der Galaxien in der supergalaktischen Ebene ist in der Tat bemerkenswert“, erklärt Carlos Frenk, ein Co-Autor der Studie. „Sie ist selten, aber keine völlige Anomalie: Unsere Simulation offenbart die intimen Details der Entstehung von Galaxien, wie die Umwandlung von Spiralen in elliptische Galaxien durch Galaxienverschmelzungen.“

Spiralgalaxien fehlen – Phänomen ist seit den 1960er Jahren bekannt

Die ungleichmäßige Verteilung von Spiralgalaxien und elliptischen Galaxien im lokalen Universum ist seit den 1960er Jahren bekannt. Der Studienleiter Till Sawala ist durch Zufall auf das Mysterium gestoßen, wie er sich in einer Mitteilung zur Studie erinnert. Er habe bei einem Vortrag davon erfahren und dann sei ihm „klar geworden, dass wir bereits eine Simulation abgeschlossen hatten, die die Antwort enthalten könnte“, so der Wissenschaftler. „Unsere Forschung zeigt, dass die bekannten Mechanismen der Galaxienevolution auch in dieser einzigartigen kosmischen Umgebung funktionieren.“

Übrigens wird auch die Milchstraße ihre Spiralstruktur nicht auf Dauer aufrechterhalten können. In einigen Milliarden Jahren soll unsere Galaxie mit der Andromedagalaxie kollidieren und verschmelzen. Entstehen wird dann eine elliptische Galaxie. (tab)