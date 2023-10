Staatsanwaltschaft äußert sich zur Todesursache: Getötete 14-Jährige aus Nordhessen offenbar erwürgt

Von: Romina Kunze

Die tote Jugendliche aus dem nordhessischen Bad Emstal wurde wohl erwürgt. Das ergab die erste Obduktion am Mittwoch (4. Oktober) – der Tatverdächtige schweigt.

Bad Emstal – Rund eine Woche ist es her, dass die 14-jährige Marie Sophie tot im nordhessischen Bad Emstal aufgefunden wurde. Ein 20-jähriger Bekannter der Familie gilt als dringend tatverdächtig und sitzt seit einigen Tagen in Untersuchungshaft. Zu den schweren Vorwürfen schweigt er.

Derweil äußert sich die Staatsanwaltschaft nun zu der möglichen Todesursache. Dass es sich bei der Jugendlichen um einen gewaltsamen Tod gehandelt habe, stand für die Ermittler schon früh fest. Neue Details könnten Aufschluss über die vermeintliche Tat geben.

„Gewalteinwirkung auf den Hals“: Weitere Untersuchungen angeordnet – Viele Fragen im Fall der 14-jährigen Marie Sophie noch offen

Nach derzeitigen Ermittlungsstand gehe man davon aus, dass die 14-Jährige erwürgt wurde, wie es in einer Erklärung zum Mittwochnachmittag (4. Oktober heißt). Die Obduktion habe Hinweise ergeben, „die sich mit einer Gewalteinwirkung auf den Halsbereich erklären lassen“, erklärte die Staatsanwaltschaft Kassel.

Wurde die 14-jährige Marie Sophie erwürgt? Die Jugendliche ist an einem Feldrand außerhalb der nordhessischen Gemeinde Bad Emstal tot aufgefunden worden. (Foto-Montage) © dpa/Foto-Montage

Weitere toxikologische Untersuchungen seien demnach in Auftrag gegeben worden. Auf deren Ergebnisse warte man nun. Die 14-Jährige war am Donnerstag vergangener Woche (28. September) tot in einem Waldstück außerhalb von Bad Emstal (südwestlich von Kassel) gefunden worden. Das Mädchen soll im Bereich eines Holzstapels an einem Feldrand gefunden worden sein, nachdem sie einen Tag als vermisst gemeldet wurde. Von wem genau sie entdeckt worden war, dazu machte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben.

Der Fall wurde mit Entsetzen auch über die nordhessische Gemeinde hinaus aufgenommen, wie die HNA von Ippen-Media schreibt. Zuvor ist wild spekuliert worden, was dem Mädchen zugestoßen sein könnte; sowohl über den mutmaßlichen Täter, als auch über die Todesursache. Bekannt ist bislang nur wenig über die Geschehnisse. Fragen wirft auch die Verschwiegenheit der Ermittler bezüglich des Entdeckers von Marie Sophies Leiche auf. (dpa/rku)