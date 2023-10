9 Städte, in denen du für eine Wohnung deine Seele verkaufen musst

Von: Felicitas Breschendorf

Teilen

Wohnen wird für junge Menschen immer teurer. Wir zeigen dir, wo du als Student oder Studentin nicht hinziehen solltest, wenn du sparen willst.

Wer noch studiert, hat es auf dem Wohnungsmarkt nicht leicht. Zeitweise zwang Wohnraummangel Studierende in manchen Städten sogar in Turnhallen. Selbst wenn junge Menschen eine Wohnung finden, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ihr Geld nicht reicht.



Der teuerste Studienstandort Deutschlands ist einer Studie zufolge Frankfurt. Das Wohnen in der Mainmetropole ist auch wegen der hohen Nebenkosten von vier Euro pro Quadratmeter besonders teuer, wie aus dem Studentenwohnreport 2023 des Finanzdienstleisters MLP und des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hervorgeht, der am Donnerstag (29. September 2023) veröffentlicht wurde.

Nur wem das Geld in die Arme fällt, kann sich als Student noch eine Wohnung leisten. (Symbolbild) © IMAGO / ZUMA Wire/ Collage BuzzFeed News Deutschland

Mehr zum Thema: Hier ist Studieren besonders teuer, weil die Semestergebühren hoch sind.

Frankfurt überholt München bei den Mietpreisen

Zur besseren Vergleichbarkeit wurden in dem Report Preise für eine 30 Quadratmeter große Musterwohnung in Hochschulnähe und für ein 20 Quadratmeter großes Muster-WG-Zimmer kalkuliert. Danach müssen studentische Neumieter in Frankfurt 696 Euro warm für die kleine Musterwohnung hinblättern. Für viele Studierende könnte das Frankfurt zur abstoßendsten Stadt Deutschlands machen.



Frankfurt löst sogar den früheren Spitzenreiter München ab, wo 695 Euro gezahlt werden müssen. Für ein Muster-WG-Zimmer mit 20 Quadratmetern werden in Frankfurt 494 Euro warm fällig (München 480). Im Vergleich zum Vorjahr stiegen in der Stadt am Main die Mietpreise für Studierende um 5,9 Prozent. Wenn Mieten weiter so steigen, rechnet die baupolitische Sprecherin der Grünen, mit „scharfen Einschnitten auf den Mietmärkten“.

Finde heraus, wo du für die Miete am meisten Geld brauchst

In anderen deutschen Städten sieht es nicht viel besser aus, als in Frankfurt und München. Falls du gerade auf Wohnungssuche bist und an Immoscout24 verzweifelst, sei gewarnt.



In den folgenden sieben Städten müssen Studierende ebenfalls besonders viel zahlen, ähnlich wie in Frankfurt und München. Die Zahlen beziehen sich auf die durchschnittliche, monatliche Miete einer hypothetischen 30 m² Wohnung in der jeweiligen Stadt:

1. Stuttgart: 616 Euro

2. Bonn: 598 Euro

3. Darmstadt: 571 Euro

4. Nürnberg: 559 Euro

5. Freiburg: 570 Euro

6. Karlsruhe: 554 Euro

7. Ulm: 542 Euro

Viel zu teuer? Bei diesen fünf deutschen Orten kannst du noch richtig günstig wohnen – auch, wenn sie nicht so der Hammer sind.

(Mit Material der dpa)