„Sehr starkes“ Erdbeben in Italien: Stärke 4,2 gemeldet – Menschen fliehen in Panik auf die Straße

Von: Bjarne Kommnick

In dem Vulkan-Gebiet Phlegräische Felder nahe Neapel ist es am Mittwochmorgen zu einem Erdbeben der Stärke 4,2 gekommen. © Lena Klimkeit / dpa

Die Stadt Neapel wurde von einem Erdbeben erschüttert. Die Auswirkungen sind bis nach Rom spürbar. Menschen fliehen panisch auf die Straße.

Neapel – Am frühen Mittwochmorgen (27. September) wurde die Region um die süditalienische Stadt Neapel von einem Erdbeben mit der Stärke 4,2 heimgesucht. Das teilte das Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia mit Sitz in Rom mit. Das Epizentrum des Erdbebens sei in den Phlegräischen Feldern (Campi Flegrei) verortet worden – einem Gebiet mit hoher vulkanischen Aktivität, rund 20 Kilometer vom Vesuv entfernt.

Erdbeben in Italien nahe Neapel – keine schweren Schäden, aber Panik auf der Straße

Der italienische Zivilschutz meldete nach dem Erdbeben, dass in den frühen Morgenstunden bislang keine Verletzten oder größeren Schäden festgestellt wurden. Doch wie lokale Medien berichteten, seien viele Menschen in dem betroffenem Gebiet aus Panik vor der Erschütterung auf die Straße geflohen.

Das Erdbeben hat auch die Infrastruktur am Mittwoch zwischenzeitlich zum Erliegen gebracht. Die Behörden hatten den Zugverkehr stundenlang ausgesetzt, Schulen geschlossen, Gebäude, Straßen und Brücken gesperrt, um die Objekte auf mögliche Stabilitätsschäden zu überprüfen. Luigi Manzoni, Bürgermeister von Pozzuoli, erklärte auf Facebook: „Wir sind alle wach, das Erdbeben war sehr stark.“

Phlegräische Felder bei Neapel – bereits 1118 Erdstöße im August

Kleinere Erdbeben sind in Italien und besonders der Region keine Seltenheit. Alleine im August dieses Jahres sind 1118 Erdstöße registriert worden, seit mehr als elf Jahren gilt hier deshalb die Warnstufe gelb. Das Erdbeben gegen 3.35 Uhr ist jedoch das stärkste seit langem, sodass die Auswirkungen anders als in den meisten Fällen deutlich zu spüren gewesen sind, teils sogar noch in Rom und Potenza. Laut Erdbebennews.de handelte es sich um das stärkste Erdbeben am Vesuv seit 1999.

Das Erdbeben scheint Teil eines Musters zu sein, Experten warnen in den Phlegräischen Feldern mittlerweile sogar vor einem Dauer-Beben und einer potenziell drohenden Explosion des Vulkans. (bk/dpa)