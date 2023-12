Stanford-Professor mit scharfer Kritik: „Lauterbach scheint keine Ahnung zu haben“

Von: Helmi Krappitz

Drucken Teilen

Ein Standford-Professor hält bei seiner Kritik an Gesundheitsminister Karl Lauterbach nicht zurück – und bemitleide Deutschland für einen „unqualifizierten“ Gesundheitsminister.

Standford – Die aktuelle Corona-Lage in Deutschland ist mit den Jahren 2020 oder 2021 nicht mehr vergleichbar. Die Zahlen steigen zwar, jedoch deutlich moderater als damals. Im Gespräch wird die Pandemie aber wohl noch lange bleiben – besonders rückblickend auf die Maßnahmen zu den Hochzeiten der Infektionszahlen. Nun richtet ein Standford-Professor scharfe Kritik an den deutschen Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und seinen Umgang mit dem Coronavirus.

Lauterbach-News: Standford-Professor äußert scharfe Kritik an Lauterbach – „Falsch informiert“

Stanford-Professor Jay Battacharya hielt kein Blatt vor den Mund, als er auf Interviewausschnitte des Gesundheitsministers Karl Lauterbach reagierte. „Wenn diese Übersetzung stimmt, ist der deutsche Gesundheitsminister über die Covid-Wissenschaft unglaublich falsch informiert“, schrieb der indisch-amerikanische Mediziner auf der Plattform X (ehemals Twitter) am Montag (4. Dezember). Der deutsche User TheRealTom postete das Video mit englischem Text. Ursprünglich stammten die Videoausschnitte aus einem RBB-Interview von März 2022.

Stanford-Professor nennt Gesundheitsminister Karl Lauterbach „unqualifiziert.“ © Lisi Niesner/Reuters/Pool/dpa

Lauterbach-News: Laut Minister seien Wissenschaftler unverantwortlich – viele Falschmeldungen im Umlauf

Darin klagte Lauterbach über ein „exponentielles Wachstum nicht nur bei den Viren, sondern auch bei den Falschmeldungen“. Dazu brauche es nur wenige Wissenschaftler. „Bei Corona war das ein Wissenschaftler, der früher übrigens sehr gute Arbeit gemacht hat, aber jetzt abgedriftet ist: ein Stanford-Wissenschaftler, Ioannidis“, führte der Gesundheitsminister weiter aus. Gemeint ist Battacharyas Standford-Kollege, John Ioannidis, Professor für Medizin und Professor für Epidemiologie und Bevölkerungsgesundheit.

Lauterbach zufolge habe Ioannidis damals „eine Deklaration gemacht, Great Barrington Declaration, wo es im Wesentlichen darum ging, dass das Virus gar nicht so gefährlich ist, die Leute nicht daran sterben, dass die Grippe gefährlicher sei, und viele weitere Dinge“. Der Professor sei „einfach unfassbar oft zitiert worden von denjenigen, von denen es einfach viel zu viele gibt, die gerne die erleichternde Nachricht hören wollen: Es ist alles halb so wild, wir müssen nichts tun.“

Lauterbach-Kritik: Standfors-Professor verteidigt seinen Kollegen

Nun hagelte es Kritik: „Professor John Ioannidis ist nicht ‚abgenutzt‘ und gehört zu den am meisten publizierten/zitierten Wissenschaftlern im Bereich Covid“, verteidigte Battacharya seinen Kollegen auf X. Ioannidis habe die „Great Barrington Declaration“ weder geschrieben noch unterschrieben. Zudem würden Lauterbachs Aussagen über die Petition ohnehin nicht stimmen, denn „im Gegenteil wurde ein gezielterer Schutz für ältere Menschen gefordert, da für diese Gruppe ein hohes Risiko einer Covid-Infektion besteht.“

Scharfe Kritik an Minister: „Lauterbach scheint keine Ahnung zu haben“

Besonders scharfe Kritik gegenüber Lauterbach äußert der Standford-Professor bezüglich Deutschlands Umgang mit der Corona-Pandemie: „Lauterbach scheint keine Ahnung zu haben, welchen Schaden seine Lockdown-Politik den Armen, den Kindern und der Arbeiterklasse zugefügt hat“, schrieb Battacharya. Deutschland habe schlechtere Covid-Ergebnisse als das benachbarte Schweden. Ein Blick auf die Zahlen des schwedischen Statistikamts SCB stützt diese Aussage: Demnach hatte Schweden in den Corona-Jahren 2020 bis 2022 mit 4,4 Prozent die niedrigste Übersterblichkeitsrate der EU. Deutschlands Rate lag bei 8,6 Prozent. Beispielsweise lag nach Angaben des SCB und des RKIs die Corona-Inzidenz in Deutschland während der vierten Welle im Oktober 2021 bei etwa 249 – in Schweden bei 50.

Battacharya tue es „sehr Leid für das deutsche Volk, dass jemand, der so unqualifiziert ist, während der Pandemie Gesundheitsminister war.“ Lauterbach hat sich zu der Kritik noch nicht geäußert. Sowohl Lauterbach als auch Battacharya gelten als Experten im Bereich Gesundheitsökonomie. (hk)