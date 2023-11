Erdbeben erschüttert Nepal: Über 100 Tote – Video zeigt Ausmaß der Zerstörung

Von: Kilian Bäuml

Bei dem Erdbeben in Nepal kamen bereits 128 Menschen ums leben, dutzende weitere wurden verletzt. © Sunil Sharma/dpa

Vergangene Nacht kam es zu einem schweren Erdbeben in Nepal. Bisher gibt es 128 Todesopfer, doch die Zahl könnte weiter steigen.

Kathmandu – Ein starkes Erdbeben hat Nepal vergangene Nacht erschüttert. Laut Messungen der nationalen Erdbebenwarte (NEMRC) hatte das Beben eine Stärke von 6,4 und ereignete sich um 23.47 Uhr Ortszeit. Die Zahl der Toten liegt bereits bei 128, hinzu kommen dutzende Verletzte. Die Opferzahlen könnten noch steigen, zumal aus mehreren von der Außenwelt abgeschnittenen Gebieten zunächst keine bestätigten Angaben vorlagen. Spüren ließ sich das Erdbeben auch im Nachbarland Indien, unter anderem in der Hauptstadt Neu-Delhi, wie die „Times of India“ sowie andere indische Medien berichteten.

Erdbeben erschüttert Nepal: Katastrophe ist auf Bildern und Videos zu sehen

Videoaufnahmen in Onlinediensten zeigten Einwohner, die in der Dunkelheit versuchen, Menschen aus den Trümmern eingestürzter Häuser zu befreien. Es sind beschädigte oder komplett eingestürzte Lehmbauten zu sehen sowie Menschen, die sich Freien aufhalten.

Regierungschef Pushpa Kamal drückte im Onlinedienst X, ehemals Twitter, seine „tiefe Trauer“ angesichts der durch das Erdbeben verursachten „menschlichen und materiellen Schäden“ aus. Er erklärte, das Beben habe sich in der Ortschaft Ramidanda in der Region Jajarkot im Westen des Landes ereignet. Drei Sicherheitsdienste seien zur „sofortigen Rettung und Versorgung der Verletzten“ mobilisiert worden. Da es mitten in der Nacht war und sich Informationen nur langsam verbreiteten, rechnete Kamal mit einem Anstieg der Opferzahlen.

Nicht die erste Tragödie, die Nepal in diesem Jahr erleben muss. Zu Beginn dieses Jahres gab es einen Flugzeugabsturz mit dutzenden Toten in Nepal.

In Nepal treffen geologische Platten zusammen, deshalb kommt es immer wieder zu Erdbeben

Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS ereignete sich das Beben in einer Tiefe von 18 Kilometern unter der Erdoberfläche. Erschütterungen waren bis in die fast 500 Kilometer vom Epizentrum des Bebens in Jumla entfernt gelegene indische Hauptstadt Neu Delhi zu spüren. Eine Stunde nach dem ersten Beben folgte laut USGS ein Nachbeben der Stärke 4,0.

Die Himalaya-Region, in der auch Nepal liegt, ist geologisch äußerst aktiv. Dort schiebt sich die indische Kontinentalplatte mit einer Geschwindigkeit von etwa zwei Zentimetern pro Jahr unter die eurasische Platte – was immer wieder zu starken Beben führt. 2015 waren bei einem Beben der Stärke 7,8 fast 9000 Menschen ums Leben gekommen, mehr als 22.000 Menschen wurden verletzt.

In diesem Jahr kam es weltweit bereits zu einigen Erdbeben, beispielsweise erlebte Marokko im September eine Erdbeben-Katastrophe. (kiba/dpa)