5 Gründe, warum Salzburg einfach viel besser ist als Steiermark

Von: Julian Mayr

Steirermen san very Good, aber Salzburger sind einen Schritt voraus: Dass Salzburg das Duell gegen die Steiermark gewinnt, liegt nicht nur an Mozartkugeln.

Österreich hat viele markante Bundesländer und Ortschaften. Während dabei viele nur an Wien und Tirol denken, sind vor allem auch Salzburg und die Steiermark absolute rot-weiß-rote Perlen. Nicht nur landschaftlich geben die zwei Bundesländer etwas her, sondern auch kulinarisch und sprachlich. So kann Salzburg mit feinem Essen aufwarten, um das es von der ganzen Welt beneidet wird. Die Steiermark zeichnet neben dem Kernöl vor allem ihr markanter Dialekt aus, wie diese 13 Dialektwörter eindrucksvoll beweisen. Wer der beiden gewinnt jetzt aber im direkten Vergleich? Die Sache ist eindeutig.

1. Wolfi schlägt Arnie

Salzburg hat die Ehre, die Heimatstadt eines der größten musikalischen Genies der Geschichte zu sein: Wolfgang Amadeus Mozart. Die Steiermark hat zweifellos auch Talente von Weltrang hervorgebracht, wie etwa Schauspiel- und Bodybuilding-Legende Arnold Schwarzenegger. Aber auch er kann nicht mit Mozarts Erbe konkurrieren. Nicht nur bei Fans der klassischen Musik ist der Name Wolfgang Amadeus Mozart in aller Munde.

2. Duell der Festungen

Die Steiermark hat einige beeindruckende Burgen und Schlösser zu bieten. Besonders markant ist freilich der Schlossberg in Graz mit seinem Uhrturm, der auf die Stadt herabschaut. Aber keine steirische Burg kann sich mit der majestätischen Festung Hohensalzburg messen. Diese imposante Festung thront über Salzburg und bietet nicht nur eine faszinierende Geschichte, sondern auch einen atemberaubenden Blick auf die Stadt und die umliegende Gegend. Wenn Sie ein Faible für mittelalterliche Architektur und Geschichte haben, werden Sie Salzburg lieben.

3. Salzburger Festspiele for the win

Während die Steiermark ihre eigenen sehens- und hörenswerten kulturellen Veranstaltungen und Festivals haben mag, sind die Salzburger Festspiele weltweit bekannt und ziehen jedes Jahr Musik- und Theaterliebhaber aus aller Welt an. Das hochkarätige Programm und die atemberaubende Kulisse machen die Salzburger Festspiele zu einem unvergesslichen Erlebnis, das in der Steiermark schwer zu übertreffen ist.

4. Seenland vs. Altaussee

Die Steiermark hat wunderschöne Badegewässer, wie der in den steirischen Bergen gelegene Altausseer See. Dieser ist getrost als absolutes Highlights eines jeden Österreich-Urlaubs einzustufen. Doch das Salzburger Seenland bietet auf so kleinem Raum unheimlich viele erfrischende Seen, wie etwa den Wallersee oder den Obertrumer See. Während der Altausseer See relativ weit von der Landeshauptstadt Graz entfernt liegt, brauchst du von Salzburg Stadt aus nur wenige Minuten bis zum Sprung ins kühle Nass.

Altausseer See in den steirischen Bergen oder das Salzburger Seenland? © Imagebroker/Yuriy Brykaylo/DesignPics/Imago

5. Mozartkugeln schlagen Kernöl

Ja, wir kehren zu Salzburg bekanntestem Sprössling zurück, aber diesmal mit einem süßen Twist. Denn Salzburg ist auch weltberühmt für die köstlichen Mozartkugeln, eine süße Versuchung aus Schokolade, Marzipan und Pistazien. Während die Steiermark sicherlich ihre eigenen kulinarischen Köstlichkeiten hat und mit dem Kürbiskernöl einen wahren Exportschlager im Ärmel hat, ist es schwer, den süßen Schokokugeln aus Salzburg zu widerstehen.

Die Steiermark mag zwar in diesem Duell Salzburg unterlegen sein. Doch im Zweikampf mit dem westlichsten Bundesland Vorarlberg hat es klar die Nase vorn.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt. Dafür wurde ein Sprachmodell verwendet, das sich auf Informationen aus verschiedenen Quellen stützt. Vor Veröffentlichung wurde dieser Text von Redakteur Julian Mayr bearbeitet. Hinterlasse uns gerne Feedback in unserer Kommentarspalte.