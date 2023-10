Warum die Steiermark viel besser ist als Salzburg

Von: Julian Mayr

Steiermark und Salzburg teilen sich das S und schenken sich sonst nichts. Das Duell der beiden Bundesländer ist aber viel mehr als nur Kernöl gegen Mozartkugel.

Österreich hat neun wunderbare Bundesländer. Da verwundert es kaum, wenn zwischen den Regionen Rivalitäten aufkommen. Salzburg und die Steiermark haben beide denselben Anfangsbuchstaben, teilen sonst aber nicht viele Gemeinsamkeiten. Da reicht etwa ein Blick auf die steirischen Schimpfwörter und Kraftausdrücke aus Salzburg. Aber nicht nur in ihren Dialekten unterscheiden sich Steirer und Salzburger, wie wir noch sehen werden. Unser augenzwinkernder Vergleich zeigt: Es sind vor allem fünf Gründe, weshalb die Steiermark zur Siegerin gekrönt wird.

1. Steirische Gemütlichkeit schlägt Salzburger Festspiele

Während Salzburg weltbekannt für seine Festspiele ist, punktet die Steiermark mit ihrer herzlichen und bodenständigen Gemütlichkeit. Die Steirer sind bekannt für ihre Gastfreundschaft und ihr geselliges Wesen. Statt steif sitzend klassischer Musik zu lauschen, bevorzugen es Steirer in gemütlichen Buschenschenken und Heurigen den Abend zu verbringen.

2. Steirische Weinberge vs. Salzburger Berggipfel

Salzburgs Berggipfel mögen zwar imposant sein, aber die Steiermark ist stolz auf ihre malerischen Weinberge, die zu den besten Weinregionen Österreichs gehören. Die steirischen Winzer haben sich einen exzellenten Ruf erarbeitet und produzieren vor allem hochwertige und weit über die Landesgrenzen hinaus geschätzte Weißweine. Nicht umsonst wird der Süden der Steiermark auch Toscana Österreichs genannt, mit seinen weiten Weinhügeln, die zum Wandern und Genießen einladen.

Die Steirischen Weinberge sind einfach schöner als die Salzburger Berggipfel. © Westend61/Zooner/Imago

3. Steirisches Bellen gewinnt

Ein weiterer humorvoller Grund, warum die Steiermark angeblich besser ist als Salzburg, ist die typische Sprache. Während der Salzburger Dialekt für viele nicht vom bayrischen Dialekt zu unterscheiden ist, ist die Steirer Mundart einfach unverkennbar. Zwar verstehen nur die wenigsten Zugereisten die steirische Sprechweise, doch du erkennst Steirer sofort am typischen Bölln oder Bellen.

4. Kernöl statt Mozartkugel

Salzburg und die Steiermark können beide mit einer exzellenten Küche auftrumpfen. Und beide Bundesländer haben einen absoluten Exportschlager, auf den sie besonders stolz sind. In Salzburg sind es die süßen Mozartkugeln, benannt nach dem großen Komponisten und Musiker. In der Steiermark hingegen ist es das Kürbiskernöl, ohne das kaum eine steirische Spezialität auskommt. Gerade weil das Kernöl so essenziell und gleichzeitig vielseitig einsetzbar ist, ja sogar in Kombination mit Eis vorzüglich schmeckt, behält das grüne Gold gegenüber der süßen Versuchung aus Salzburg die Oberhand.

5. Steirische Fußballklubs sind stimmungsvoller

Salzburg mag mit dem FC Red Bull Salzburg einen höchst erfolgreichen und mit der Austria einen traditionsreichen und stimmungsvollen Fußballklub vorweisen können. Im Vergleich mit der Steiermark aber zieht das Bundesland Salzburg den Kürzeren. Denn allein die Klubs Sturm Graz und GAK machen so viel Stimmung, dass sie noch in Salzburg zu hören sind. Und ganz nebenbei spielen sie auch guten Fußball.

Salzburg muss sich im Duell mit der Steiermark also geschlagen geben. Doch das heißt noch lange nicht, dass Mozarts Heimatland nicht gegen andere Bundesländer bestehen kann. Im Westduell mit Tirol etwa, hat Salzburg sehr gute Karten.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt. Dafür wurde ein Sprachmodell verwendet, das sich auf Informationen aus verschiedenen Quellen stützt. Vor Veröffentlichung wurde dieser Text von Redakteur Julian Mayr bearbeitet. Hinterlasse uns gerne Feedback in unserer Kommentarspalte.