Warum die Steiermark ultimativ besser ist als Tirol

Von: Julian Mayr

Tirol gegen Steiermark heißt auch, Bundesland der Berge gegen Bundesland des Kürbiskernöls. Doch der Steirer Sieg liegt nicht nur am schwarzen Gold.

Österreich besteht aus neun schönen Bundesländern, die unterschiedlicher nicht sein könnten und doch vieles gemeinsam haben. Steiermark und Tirol etwa haben wunderschöne Bergpanoramen, Bilderbuchlandschaften und beide einen unvergleichlichen Dialekt zu bieten. Zudem ist die traditionelle tirolerische, aber steirische Küche extrem beliebt, wie diese neun Schmankerl aus der Steiermark beweisen. Das Duell der zwei Bundesländer verspricht also ein spannendes Rennen zu werden, das die Steiermark letztendlich aber doch mit viel Augenzwinkern für sich entscheidet.

1. Mildes Klima in der Steiermark schlägt alpinen Frost in Tirol

Die Steiermark und vor allem ihre südlichen Gebiete, ist für ihr mildes Klima und ihre sanften Hügel bekannt, die ideal für den Weinanbau sind. Währenddessen müssen die armen Tiroler viel öfter mit Schnee und eisigen Temperaturen kämpfen. In der Steiermark kannst du dich gemütlich in einem Buschenschank niederlassen, ein Glas Wein genießen und dich über das sonnige Wetter freuen, während die Tiroler die meiste Zeit in ihren dicken Wintermänteln bibbern. Wer will schon Schneeketten anlegen, wenn du stattdessen Weintrauben pflücken kannst?

2. Die Steiermark hat mehr als nur Berge!

Tirol mag zwar die höchsten Berge Österreichs haben, aber die Steiermark hat so viel mehr zu bieten. Hier findest du nicht nur majestätische Gebirge, sondern auch wunderschöne Seen, grüne Wälder und malerische Weinberge. Die Steiermark hat für jeden etwas zu bieten, egal ob Extrembergsteiger oder Genusswanderer.

Die Tiroler Berge können mit der steirischen Traumlandschaft nicht mihalten. © Westend61/Zoonar/Imago

3. Steirische Gastfreundschaft schlägt Tiroler Sturheit

Die Steirer sind für ihre herzliche Gastfreundschaft bekannt. Wenn du die Steiermark besuchst, wirst du von den Einheimischen mit offenen Armen empfangen und sofort in gemütliche Stuben und Gasthäuser eingeladen. In Tirol mag es zwar auch freundliche Menschen geben, aber die Tiroler sind vor allem aufgrund ihrer Sturheit berüchtigt, die den einen oder anderen Gast abschrecken könnten.

4. Steirisches Bellen schlägt Tiroler Dialekt

Sowohl die Steiermark als auch Tirol haben beide eine Vielzahl von Dialekten, die in den verschiedenen Regionen und Tälern gesprochen werden. Sie sind alle charmant und oft einfach schwer verständlich. Doch nichts geht über das melodische steirische Bölln oder Bellen, das den rauen Tiroler Dialekt mit seiner harschen Aussprachen des Konsonanten k bei weitem übertrifft.

5. Kernöl schlägt Nussöl

Die Küchen der beiden Bundesländer schenken sich rein gar nichts und sind beide echt schmackhaft. Egal ob Speckknödel oder Backhendlsalat, Schlutzkrapfen oder Apfeltommerl: hier kommt jeder auf seinen Geschmack. Hier sind etwa zehn Tiroler Schmankerl, die du unbedingt mal probieren solltest. Doch es gibt etwas, das die Steiermark weit über Österreich hinaus bekannt macht, und zwar das Kürbiskernöl. Tirol hat zwar sein bekanntes Nussöl im Aufgebot, kann aber mit dem Kernöl nicht mithalten, da Tiroler Nussöl als Sonnenschutz wirkt und nicht zum Verzehr geeignet ist.

Tirol mag dieses Duell verloren haben. Doch ganz im Sinne des kämpfenden Charakters der Tiroler kann das heilige Land in anderen Vergleichen sehr gut bestehen.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt. Dafür wurde ein Sprachmodell verwendet, das sich auf Informationen aus verschiedenen Quellen stützt. Vor Veröffentlichung wurde dieser Text von Redakteur Julian Mayr bearbeitet. Hinterlasse uns gerne Feedback in unserer Kommentarspalte.