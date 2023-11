Forschende stehen vor einem Rätsel: Etwa hundert Sterne sind spurlos verschwunden

Es stehen so viele Sterne am Himmel, da fällt es gar nicht auf, wenn welche fehlen. Forscherinnen und Forscher haben nachgezählt und stehen vor einem Rätsel.

Frankfurt – Am Himmel sind offenbar mehrere Sterne verschwunden. Etwa 100 fehlende Kandidaten hat ein Forschungsteam ausgemacht und in einer Studie aus dem Jahr 2019 festgehalten. „Keiner der Kandidaten hat einen Treffer innerhalb von 30 Bogensekunden im General Catalog of Variagle Stars, was bedeutet, dass keiner von ihnen ein bereits bekanntes variables Objekt ist“, schreiben die Forscherinnen und Forscher.

Doch was ist dann mit den fehlenden Sternen passiert? Es ist möglich, dass Sterne für einige Zeit verblassen, wie es der rote Riesenstern Beteigeuze vor einiger Zeit getan hat. Auch eine Explosion als Supernova ist möglich. Doch Sterne, die einfach verschwinden, sind sehr ungewöhnlich. Eine Vermutung, die die Forschung hat, ist eine sogenannte „gescheiterte Supernova“: Möglicherweise ist ein Stern nicht explodiert, sondern stattdessen zu einem schwarzen Loch kollabiert. Dieser Fall soll jedoch nur sehr selten vorkommen – und dürfte nicht das Verschwinden von gleich 100 Sternen erklären.

Etwa 100 Sterne sind verschwunden – Forschende sind ratlos

Eine weitere mögliche Erklärung ist eine Gravitationslinse. Massereiche Objekte im Weltall können dahinterliegende Objekte wie eine Linse vergrößern – ein Phänomen, das die Astronomie sich gerne zunutze macht, um weit entfernte Himmelsobjekte zu beobachten. Doch es funktioniert nur, wenn die Objekte genau auf einer Linie liegen. Ist diese vorübergehende Aufreihung vorbei, hat das ehemals vergrößerte Objekt wieder seine alte Größe und Helligkeit. Möglicherweise könnte ein solcher Vorgang das Verschwinden der Sterne erklären – doch auch hier ist die Frage: Können alle 100 verschollenen Sterne so verschwunden sein?

Eine etwas weiter hergeholte Theorie ist die der Dyson-Sphäre. Dabei handelt es sich um einen hypothetischen Weg, wie außerirdische Zivilisationen die Energie ihres Sterns nutzen könnten: Durch ein Konstrukt, das den Stern umgibt und seine Energie nutzt. Sein sichtbares Licht wäre dann nach außen hin nicht mehr sichtbar. Allerdings könnte seine Infrarotstrahlung noch wahrgenommen werden.

Forschende stehen vor einem Rätsel: Sterne bleiben verschwunden

Auch Transienten, also Ereignisse, die nur kurze Zeit anhalten, wie etwa eine Supernova, wurden von den Forscherinnen und Forschern in Betracht gezogen. In der Studie heißt es jedoch: „Gegenwärtig wissen wir nicht, was diese Entdeckungen darstellen. Wir glauben, dass es sich um eine Mischung aus vorübergehenden Phänomenen handeln könnte.“

Bis heute hat die Forschung keine Erklärung für die verschwundenen Sterne gefunden – doch vielleicht gibt es nun eine mögliche Lösung: Das „James Webb“-Weltraumteleskop (JWST). Es hat erst kürzlich einem Forschungsteam dabei geholfen, das Rätsel um einen Stern aufzulösen, der vor den Augen von Astronomen im Jahr 2009 erst sehr hell wurde und dann verschwunden ist. Selbst die leistungsstärksten Teleskope konnten den Stern nicht mehr finden.

Das JWST jedoch hat mit seinem scharfen Infrarotblick eine Erklärung für das Phänomen gefunden und der Forschung zu einer neuen Theorie verholfen. Womöglich könnte das neue Teleskop auch im Fall der 100 verschwundenen Sterne helfen, Antworten zu finden. (tab)