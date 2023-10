Sternschnuppen im Oktober: So können Sie die meisten Orioniden sehen

Von: Tanja Banner

Teilen

Wenn die Erde die Umlaufbahn des Halleyschen Kometen kreuzt, regnet es Sternschnuppen. Im Oktober entstehen so die Orioniden. Wie man die Meteore beobachtet.

Frankfurt – Zweimal im Jahr nähert sich die Erde der Umlaufbahn eines der bekanntesten Kometen: 1P/Halley. Während der sehr helle Komet erst 2061 wieder in die Nähe der Erde kommt, kreuzt die Erde eine Staubspur, die der Himmelskörper im Weltall hinterlassen hat. Dringen die Staubkörnchen des Kometen in die Erdatmosphäre ein, entsteht dort ein charakteristisches Leuchten oder Glühen – auf der Erde ist eine Sternschnuppe, auch genannt Meteor, zu sehen.

Name: Orioniden Typ: Sternschnuppen-Strom Ursprungskomet: 1P/Halley Aktivität: 2.10.-7.11. Maximum: um den 21. Oktober Sternschnuppen pro Stunde (ZHR): 20-25 (bei perfekten Bedingungen) Quelle: IMO

Anfang Mai sorgt der Halleysche Komet so für den Sternschnuppen-Strom der Eta-Aquariiden, Ende Oktober heißt der Sternschnuppen-Schauer Orioniden. Die unterschiedlichen Namen entstehen, weil Meteorströme nach der Region am Himmel (Radiant) benannt werden, aus der die Sternschnuppen auszuströmen scheinen. Und während die Mai-Sternschnuppen nahe dem Stern Eta-Aquarii im Sternbild Wassermann ihren Ursprung zu haben scheinen, lassen sich die Oktober-Sternschnuppen zum bekannten Sternbild Orion zurückverfolgen.

Sternschnuppen-Strom der Orioniden erreicht am 21. Oktober das Maximum

Meteore, die den Orioniden zugerechnet werden können, sind vom 2. Oktober bis 7. November am Himmel zu sehen. Um den 21. Oktober herum sind die meisten Sternschnuppen zu sehen, da die Erde dann die dichteste Stelle der Staubspur durchquert. Dann können laut International Meteor Organization (IMO) 20 bis 25 Sternschnuppen pro Stunde zu sehen sein. Dieser Wert, die sogenannte ZHR (zenithal hourly rate) ist jedoch mit Vorsicht zu genießen: Weil er für perfekte und kaum erreichbare Beobachtungsbedingungen gilt, dürfte die tatsächlich zu beobachtende Zahl der Meteore deutlich geringer sein.

Zeit für Wünsche: Sternschnuppen flitzen über den Nachthimmel Fotostrecke ansehen

Trotzdem kann es sich lohnen, die Sternschnuppen der Orioniden zu beobachten. Da sie aus dem Sternbild Orion ausströmen zu scheinen, sollte man jedoch zu einem möglichst späten Zeitpunkt mit der Beobachtung beginnen. Das Sternbild Orion geht nämlich erst spät am Abend auf und ist erst gegen 1 Uhr nachts vollständig am Himmel zu sehen. Generell gilt: Je höher der Radiant am Himmel steht, desto mehr Sternschnuppen kann man sehen – die frühen Morgenstunden sind für die Orioniden perfekt, wenn der Himmel klar ist.

Meteore in der zweiten Nachthälfte: Orioniden werden nicht vom Mond überstrahlt

Die Beobachtung weit in der zweiten Nachthälfte schließt auch einen großen Störfaktor aus: Den Mond. Während des Orioniden-Maximums ist der Mond nur knapp zur Hälfte beleuchtet und geht bereits vor Mitternacht wieder unter – sein Licht stört die Meteor-Beobachtung also nicht. Rund um den hellen Vollmond am 28. Oktober ist das Sternschnuppen-Maximum längst vorbei.

Weltraum-Newsletter Abonnieren Sie den kostenlosen Weltraum-Newsletter und bleiben Sie auf dem Laufenden.

Sternschnuppen zu beobachten ist eine der leichtesten astronomischen Aktivitäten: Man benötigt weder eine spezielle Ausrüstung dafür noch besonderes Fachwissen. Wichtig ist nur, einen möglichst dunklen Beobachtungsplatz mit einem guten Blick zum Himmel zu haben. Weiß man dann noch, wann man in welche Richtung schauen muss (in der zweiten Nachthälfte nach Osten), steht einer schönen Sternschnuppennacht nichts mehr im Wege.

Eine Sternschnuppe rast über den Nachthimmel. (Archivbild) © Matthias Balk/dpa

So wird die Sternschnuppennacht angenehm und erfolgreich

Um die Beobachtungsnacht möglichst angenehm zu machen, sollte man an eine bequeme Beobachtungsposition (eine Liege oder Decke), warme Kleidung und warme Getränke denken. Und auch Geduld gehört zwingend mit ins Gepäck – es kann einige Zeit vergehen, bis man die erste Sternschnuppe zu Gesicht bekommt. Schließlich müssen sich die Augen erst an die Dunkelheit gewöhnen und man kann nie den kompletten Himmel auf einen Blick sehen.

Übrigens: Neben den Orioniden kann man Anfang Oktober auch die Sternschnuppen der Draconiden beobachten. Sie sind nur einige Tage – vom 6. bis 10. Oktober – aktiv und erreichen ihr Maximum am 9. Oktober. Außerdem gibt es einige weitere kleine Meteor-Ströme im Herbst. Was Sie sonst noch am Nachthimmel sehen können, verrät Ihnen der Überblicks-Text über den Sternenhimmel im Oktober. (tab)