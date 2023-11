Todesstrafe wegen Verstoß gegen Sittenregeln drohte: Italien-Stewardess aus Saudi-Gefängnis entlassen

Von: Romina Kunze

Weil die Sittenpolizei bei ihr angeblich Cannabis fand, musste Ilaria de Rosa (24) den Tod fürchten. Monatelang saß sie in einem Gefängnis in Saudi-Arabien.

Dschidda – Für Ilaria de Rosa ist der Albtraum vorbei: Wie italienische Medien berichten, ist die 24-jährige Italienerin aus der Haft in Saudi-Arabien entlassen und mittlerweile wieder in Italien. Wegen vermeintlichen Drogenbesitzes hatte ein Gericht die Flugbegleiterin zu einer sechsmonatigen Gefängnisstrafe verurteilt. Ein vergleichsweiser glimpflicher Schuldspruch, denn in dem Königtum steht auf Drogendelikte mitunter die Todesstrafe.

Cannabis-Vorwurf: Stewardess aus Italien in Saudi-Arabien festgenommen

Im Frühjahr 2023 haben Beamte der saudischen Polizei vermeintlich einen Joint bei der jungen Frau gefunden. De Rosa soll mehreren Berichten zufolge auf einer Privatparty in der Hafenstadt Dschidda gewesen sein, als es zu einer Razzia kam. Wie etwa das Nachrichtenportal Corriere del Veneto berichtet, habe die Stewardess Cannabis in ihrem BH versteckt.

Von ihrer Festnahme erfuhren die Angehörigen von de Rosa erst, nachdem ihre Mutter im Mai das Verschwinden ihrer Tochter bei Behörden gemeldet hatte. Seit Ende April soll die Familie zu der jungen Italienerin keinen Kontakt mehr gehabt haben. Über die litauische Fluggesellschaft Avion Express, für die de Rosa als Flugbegleiterin arbeitet, fand ihre Mutter heraus, dass ihre Tochter vor ihrem Hotel zu drei Personen in ein Fahrzeug gestiegen sei.

Vorstoß gegen strenge Sharia: Stewardess aus Italien mit glimpflichem Urteil

Die Airline macht aufgrund ihres Flugplans häufiger Zwischenstopps in Dschidda, weshalb die junge Stewardess sich dort aufhielt. Zunächst befürchteten die Angehörigen, dass de Rosa Opfer einer Entführung geworden sein könnte. Ehe sich herausstellte, dass sie mit den drei Personen wohl zu der Feier gefahren ist, wo sie im Besitz von Drogen erwischt sein soll.

De Rosa beteuerte stets ihre Unschuld, obgleich Medien darüber unterschiedlich berichten. Wie die Corriere del Veneto schreibt, habe die 24-Jährige bestritten, dass überhaupt Drogen bei ihr gefunden worden sei. Anderen Medien zufolge habe das gefundene Haschisch nicht ihr gehört, sie habe es nur für einen Bekannten aufbewahrt. Insgesamt wurden auf der Party acht Personen festgenommen, die Freunde der Stewardess – ein Ägypter, ein Tunesier und ein Saudi – wurden zu jeweils eineinhalb Jahren Gefängnis verurteilt.

Menschenrechte in Saudi-Arabien höchst umstritten – über 50 Hinrichtungen in 2023

„Meine Tochter hat nie Drogen genommen, dieser Joint gehörte sicherlich nicht ihr, sie kennt die sehr strengen Gesetze Saudi-Arabiens sehr gut“, hatte die Mutter der Inhaftierten im Mai gegenüber Corriere del Veneto gesagt. Das saudi-arabische Strafrecht beruht auf der strengen islamischen Scharia. Vergehen mit Rauschmittel gegen diese Sittenregeln können lange Haftstrafen, mitunter sogar Hinrichtungen nach sich ziehen.

Ihr drohte die Todesstrafe: Ilaria de Rosa, die italienische Stewardess, wurde nun aus dem Saudi-Gefängnis entlassen. © Screenshot/Twitter

Menschenrechtsorganisationen kritisieren das Königtum scharf, die jüngste Vergabe der Fußball-WM 2034 in die „Wiege des Islam“ ist höchst umstritten. Saudi-Arabien gehört seit langem zu den Ländern mit den meisten Hinrichtungen weltweit und bestraft neben rund 35 weiteren Ländern Drogenmissbrauch mit dem Tod; obwohl internationales Recht das klar untersagt.

Wie Amnesty International informiert, nahm das Königtum 2022 die Hinrichtungen wieder auf. In der Regel werden sie als Enthauptungen durchgeführt. Im November desselben Jahres wurden 20 Menschen, im ersten Halbjahr 2023 insgesamt 54 Menschen aufgrund von Drogendelikten mit dem Tode bestraft.

In Saudi-Arabien inhaftierte Stewardess wieder frei – wie geht es für sie weiter?

Lange drohte auch der jungen Frau die Todesstrafe, ehe im August das Urteil eine Gefängnisstrafe vorsah. Ein Gnadengesuch beim König Saudi-Arabiens seitens der italienischen Regierung wurde abgelehnt. Nun ist de Rosa wieder auf freien Fuß und wieder sicher in ihrer italienischen Heimat in Venetien angekommen, wie venezianischen Senator bestätigte.

„Mir wurde gerade mitgeteilt, dass Ilaria de Rosa, die junge Flugbegleiterin aus Resana ausgewiesen wurde“, so Pierantonio Zanettin über die Freilassung der Italienerin. Sie habe am Mittwoch (1. November) den ersten Flug aus Saudi-Arabien genommen und sei um 13.40 Uhr (Ortszeit) in Rom gelandet.

Wie es für de Rosa nach ihrer Freilassung nun weitergeht und ob sie ihre Tätigkeit als Flugbegleiterin wiederaufnimmt, ist unbekannt. Auch ihr Verbleib in ihrer italienischen Heimat ist ungewiss. Es wird vermutet, dass es die 24-Jährige nach Belgien zieht, wo laut dem Nachrichtensender Rai News 24 ihr Vater als Luftwaffenoffizier auf einem NATO-Stützpunkt lebt. (rku)