„Es bleibt eine große Lücke“ – Hollywood-Schauspieler Ryan O‘Neal ist tot

Von: Karolin Schäfer

„Love Story“-Star Ryan O‘Neal ist tot. Die Welt trauert um den Hollywood-Schauspieler. Die genaue Todesursache ist unbekannt.

Los Angeles – Er ist aus Filmen wie „Love Story“, „Paper Moon“ oder „Barry Lyndon“ bekannt: Jetzt ist US-Schauspieler Ryan O’Neal tot. Sein Vater sei heute „friedlich“ gestorben, teilte Sohn Patrick O‘Neal am Freitag (8. Dezember) auf Instagram mit. Die Hollywood-Legende wurde 82 Jahre alt.

Hollywood-Schauspieler Ryan O‘Neal gestorben: Todesursache unbekannt

Eine Todesursache nannte der 52-Jährige nicht. Bei seinem Vater war bereits im Jahr 2001 Leukämie diagnostiziert worden. 2012 erkrankte der Schauspieler an Prostatakrebs. Seine langjährige Lebensgefährtin Farrah Fawcett („Drei Engel für Charlie“) war 2009 an Krebs gestorben.

Zurück lässt O‘Neal vier Kinder. Seine älteste Tochter ist die Schauspielerin Tatum O’Neal, mit der er 1973 die Tragikomödie Paper Moon drehte. Sie stammt aus der ersten Ehe mit Griffin O’Neal. Patrick O’Neal kam während der Ehe mit der Schauspielerin Leigh Taylor-Young auf die Welt. Sein jüngstes Kind aus seiner Beziehung mit Fawcett, Sohn Redmond, wurde 1985 geboren.

„Für meine Frau Summer und mich ist das sehr schwer“, schrieb Patrick O‘Neal bei Instagram. „Das ist und bleibt eine große Lücke in unserem Leben.“ Auch Tochter Tatum O‘Neal empfinde große Trauer, sagte sie der Zeitschrift People. „Ich habe ihn sehr geliebt und ich weiß, er liebte mich auch“, erklärte die Schauspielerin.

Ryan O‘Neal ist tot: Schauspieler-Kollegen nehmen Abschied

Ryan O’Neal war der älteste Sohn eines Drehbuchautors und einer Schauspielerin. Da die Familie oft den Wohnsitz wechselte, wuchs der Hollywood-Star unter andere in England, Deutschland und Mexiko auf. Wie The Hollywood Reporter berichtete, lebte er in den späten 50er Jahren in München.

Durch das Melodrama „Love Story“ aus dem Jahr 1970 waren O‘Neal und seine Filmpartnerin Ali MacGraw über Nacht berühmt geworden. Der Film von Regisseur Arthur Hiller erhielt sieben Oscar-Nominierungen, auch für die beiden Hauptdarsteller. Mit Sängerin und Schauspielerin Barbra Streisand arbeitete O‘Neal ebenfalls zusammen. Gemeinsam standen sie für die Screwball-Komödie „Is‘ was, Doc?“ (1972) vor der Kamera. Wenig später drehte er unter Regie von Stanley Kubrick die Gesellschaftssatire „Barry Lyndon“ (1975). In den Jahren zuvor trat er als Rodney Harrington für die Erfolgsserie „Peyton Place“ auf.

Streisand nahm ebenfalls öffentlich Abschied von dem Schauspieler. „Die Nachricht vom Tod von Ryan O‘Neal macht mich sehr traurig“, schrieb die 81-Jährige bei Instagram. Ihr Schauspielkollege sei „witzig“ und „charmant“ gewesen. „Wir werden ihn nicht vergessen.“ Im Februar 2021 wurden O‘Neal und MacGraw anlässlich des fünfzigjährigen Bestehens des Filmklassikers „Love Story“ mit den Sternenplaketten auf dem „Walk of Fame“ verewigt.

