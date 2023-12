Warum sich der kälteste Ort des Universums auf der Erde befindet

Drucken Teilen

Dort draußen im Weltall ist es unvorstellbar kalt. Doch gibt es einen Ort auf unserer Erde, wo es noch kälter ist. (Symbolbild) © Robert Seitz/imago

Im Weltall herrschen Temperaturen von -270 Grad. Doch es gibt einen Ort, wo es noch kälter ist – er befindet sich auf der Erde. Wir lösen das Temperatur-Rätsel.

Frankfurt – In unserem gesamten Universum findet sich sogenannte Mikrowellen-Hintergrundstrahlung. Sie ist ein Überbleibsel des Urknalls. Wie bei dem für uns sichtbaren Licht, handelt es sich hierbei auch um elektromagnetische Wellen. Allerdings haben Mikrowellen, so das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), eine Wellenlänge zwischen 1 Meter und 1 Millimeter (= Tausendstel Meter). Die Wellenlänge des Lichtes dagegen liegt zwischen 380 und 780 Nanometer (= Milliardstel Meter).

Mikrowellen-Hintergrundstrahlung hält Weltraum-Temperatur konstant

Mittels der heute bekannten physikalischen Gesetze ist es der Weltraumforschung möglich, den Entstehungsprozess unseres Universums kurz nach dem Urknall zu beschreiben. Laut DLR herrschten dort zu Beginn extrem hohe Temperaturen. Mit der Ausdehnung des Universums sank die Temperatur jedoch zusehends – bis heute auf circa -270 Grad Celsius.

Durch die Expansion des Raumes dehnte sich auch die Wellenlänge der elektromagnetischen Strahlung – bis in den Mikrowellenbereich zwischen 1 Meter und 1 Millimeter. Messungen zufolge durchdringt diese Strahlung heute gleichmäßig das ganze Universum. Aus diesem Grund ist auch von einer „Hintergrundstrahlung“ die Rede. Jeder kältere Körper würde durch die Strahlung unmittelbar auf die Weltraumtemperatur von -270 Grad Celsius „aufgeheizt“, so das DLR.

Ist es auf der Erde wirklich kälter als im Universum?

Kann es demnach keine kälteren Orte in unserem Universum geben? Doch, wenn sie abgeschottet und aktiv gekühlt werden. Der absolute Nullpunkt nämlich, also die in der Theorie tiefste Temperatur, liegt noch drei Grad unter der Weltraumtemperatur – bei -273 Grad Celsius.

In Speziallabors, wo Materie mittels komplizierter Verfahren gekühlt werden kann, erreichen Tieftemperaturphysiker den absoluten Nullpunkt immerhin bis auf wenige Millionstel Grad. Deshalb befindet sich der kälteste Ort des Universums auf unserer Erde. Aber wer weiß: vielleicht tüftelt ja gerade irgendwo eine außerirdische Zivilisation im Labor an einer Möglichkeit, Temperaturen zu erreichen, die noch näher am absoluten Nullpunkt liegen. (phf)