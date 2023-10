Computer löst Rätsel: Wodurch starben die Dinosaurier aus?

Von: Tanja Banner

Starben die Dinosaurier durch einen Asteroiden-Einschlag aus oder war ein massiver Vulkanausbruch schuld? Ein Computermodell schlichtet den Streit nun.

Hanover – Vor 66 Millionen Jahren sind die Dinosaurier und zahlreiche weitere Tiere und Pflanzen ausgestorben – doch weshalb? Die landläufige Erklärung dafür ist der Einschlag eines Asteroiden, der einen Durchmesser zwischen zehn und 15 Kilometer gehabt haben soll. Ein Überrest davon ist der Chicxulub-Krater, der im heutigen Mexiko liegt. Eine andere, außerhalb der Fachwelt weniger bekannte Theorie geht davon aus, dass das Massenaussterben vor 66 Millionen Jahren auf starke vulkanische Aktivität über einen langen Zeitraum zurückzuführen ist.

Doch welche Theorie stimmt nun? Um den Streit zu schlichten und das Rätsel zu lösen, hat ein Forschungsteam vom Dartmouth College im US-Bundesstaat New Hampshire, ein Computermodell eingesetzt. Das sollte praktisch ohne menschliches Eingreifen ermitteln, wie es zu dem berühmten Massenaussterben kam.

Massenaussterben vor 66 Millionen Jahren: Asteroiden-Einschlag oder Vulkanausbrüche?

Beide Szenarien haben eines gemeinsam: Sowohl durch einen großen Asteroiden-Einschlag als auch durch massive Vulkanausbrüche werden erhebliche Mengen Kohlendioxid und Schwefeldioxid freigesetzt, die die Zusammensetzung der Atmosphäre verändern können. Das kann zu einem Zusammenbruch der Nahrungsketten führen, wie es auch vor 66 Millionen Jahren geschehen ist.

Das neue Computermodell, das die Forscher Alexander Cox und Brenhin Keller für ihre Studie angewandt haben, kann große Mengen von geologischen und klimatischen Daten ohne menschliche Eingaben verarbeiten. Die beiden Forscher stellten dem Modell Daten von Fossilien zur Verfügung und ließen es rückwärts analysieren, was vor 66 Millionen Jahren zu dem Massenaussterben führte.

Neue Studie nimmt den Faktor Mensch heraus und lässt Computermodell rechnen

„Ein Teil unserer Motivation bestand darin, diese Frage ohne eine vorher festgelegte Hypothese oder Voreingenommenheit zu bewerten“, betont Erstautor Cox in einer Mitteilung. „Die meisten Modelle bewegen sich in einer Vorwärtsrichtung. Wir haben ein Kohlenstoffkreislaufmodell so angepasst, dass es in die andere Richtung läuft, indem wir die Wirkung nutzen, um die Ursache mithilfe von Statistiken zu finden, und ihm nur das absolute Minimum an Vorinformationen geben, während es auf ein bestimmtes Ergebnis hinarbeitet.“

Mehr als 300.000 mögliche Szenarien hat das Computermodell berechnet, um zu einem Szenario zu gelangen, das mit den Daten übereinstimmt, die die Fossilien verraten. Und das Ergebnis ist äußerst spannend: Es deutet darauf hin, dass alleine der Ausstoß von klimawirksamen Gasen durch Vulkane im westindischen Dekkan-Trapp ausgereicht haben könnte, um das Massensterben auszulösen. Zwar hatte der Asteroid auch einen Einfluss, zu dem Aussterbe-Ereignis wäre es jedoch offenbar auch ohne ihn gekommen.

Dekkan-Trapp Der Dekkan-Trapp ist eine von Vulkanismus geprägte Region im Westen Indiens. Durch massive Vulkanausbrüche ist dort eine treppenartige Formation (ein sogenannter Trapp) aus Flutbasalt entstanden.

Massiver Vulkanausbruch in Indien könnte Massenaussterben ausgelöst haben

Die Vulkane im Dekkan-Trapp sind dem Computermodell zufolge bereits 300.000 Jahre vor dem Asteroiden-Einschlag ausgebrochen, die Eruption dauerte fast eine Million Jahre an. In dieser Zeit sollen bis zu 10,4 Billionen Tonnen Kohlendioxid und 9,3 Billionen Tonnen Schwefel in die Atmosphäre gelangt sein, hat das Modell berechnet. „Wir wissen seit langem, dass Vulkane massive Aussterbeereignisse verursachen können, aber dies ist die erste unabhängige Schätzung der flüchtigen Emissionen, die sich aus den Beweisen für ihre Umweltauswirkungen ergibt“, erklärt Co-Autor Keller.

Der Forscher fährt fort: „Unser Modell hat die Daten unabhängig und ohne menschliche Beeinflussung ausgewertet, um die Menge an Kohlendioxid und Schwefeldioxid zu bestimmen, die erforderlich ist, um die Störungen des Klimas und des Kohlenstoffkreislaufs zu verursachen, die wir in den geologischen Aufzeichnungen sehen. Es stellte sich heraus, dass diese Mengen mit dem übereinstimmen, was wir bei den Emissionen aus dem Dekkan-Trapp erwarten.“

Asteroiden-Einschlag hatte Anteil am Dinosaurier-Sterben – Vulkane auch

Im Modell konnten die Forscher einen steilen Abfall der Ansammlung von organischem Kohlenstoff in der Tiefsee erkennen – der Asteroid verursachte das Aussterben zahlreicher Tier- und Pflanzenarten. Zur gleichen Zeit enthalten die Aufzeichnungen Spuren eines Temperaturrückgangs, der durch große Mengen an Schwefel, die von dem Asteroiden in die Luft geschleudert wurden, verursacht wurde. Einen sprunghaften Anstieg von Kohlendioxid und Schwefeldioxid konnten die Forscher im Modell jedoch nicht sehen – ein Hinweis darauf, dass der Asteroid zumindest nicht durch seine Gasemission maßgeblich zum Aussterben beitrug.

Erstautor Cox ist zufrieden mit dem Ergebnis, das im Fachjournal Science veröffentlicht wurde: „Am ermutigendsten ist, dass die von uns erzielten Ergebnisse weitgehend physikalisch plausibel sind, was beeindruckend ist, wenn man bedenkt, dass das Modell technisch gesehen ohne stärkere vorherige Beschränkungen völlig aus dem Ruder hätte laufen können“, freut er sich und ergänzt: „Letztendlich spielt es keine Rolle, was wir denken oder was wir früher gedacht haben – das Modell zeigt uns, wie wir zu dem gekommen sind, was wir in den geologischen Aufzeichnungen sehen.“ (tab)