7 notwendige Veränderungen, damit wir wieder Appetit auf Gastro haben

Von: Giorgia Grimaldi

Teilen

Ob Café oder Restaurant: Viele von uns wollen nicht in dieser Branche arbeiten. Aus Gründen. Aber vielleicht fängt sich die Gastro wieder, wenn sich diese Dinge ändern.

Was man ständig von Betroffenen hört, wurde nun von einer neuen Studie im Auftrag der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) und der Hans-Böckler-Stiftung bestätigt. Der Gastronomie geht es so schlecht wie nie. Kaum jemand will im Service arbeiten und ein Drittel der aktuell Beschäftigten will die Branche verlassen.



Mehr zum Thema: 13 Gastro-Tweets, für die Leute Trinkgeld verdienen

In der Gastronomie herrscht akuter Personalmangel © Pond 5 Images/IMAGO, Bearbeitung: BuzzFeed Germany

„Historischer Tiefstand“ der Beschäftigtenzahlen in der Gastronomie

Ein „vorläufiger Höhepunkt“ der wachsenden Beschäftigtenzahlen wurde im Vor-Corona-Jahr 2019 erreicht, heißt es in der Studie. Zu diesem Zeitpunkt waren knapp 2,3 Millionen Beschäftigte im Gastgewerbe tätig. In den Jahren 2020 und 2021 sank die Zahl aller Beschäftigten aufgrund der Pandemie allerdings auf einen historischen Tiefstand von 1,9 bzw. 1,8 Millionen Beschäftigte im Gastgewerbe.



Seitdem habe sich die Gastronomie, die von der Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen so hart getroffen wurde „wie kaum eine andere Branche“, nicht mehr erholt. Das Geschäftsmodell, das auf zahlreiche geringfügig und saisonal Beschäftigte angewiesen ist, funktioniere mit 100.000 Mitarbeitenden weniger als vor 2020 nicht mehr.



BuzzFeed News Deutschland hat überlegt, welche Dinge sich in der Gastro verändern müssten, damit Menschen wieder Lust haben, in dieser Branche zu arbeiten.



Mehr zum Thema: 7 Tricks, mit denen dich clevere Kellner:innen beim Getränk übers Ohr hauen

1. Verpflichtendes Trinkgeld

Das Gastgewerbe ist ein richtiger Knochenjob und viele Beschäftigte leben hauptsächlich vom Trinkgeld, trotz der Einführung des Mindestlohns, der kommendes Jahr nochmal steigen soll. Es ist aber auch immer noch verbreitet, „schwarz“ zu arbeiten und somit gilt kein Anspruch auf Mindestlohn. Die meisten sind einfach froh, wenn der Lohn überhaupt ausgezahlt wird. Außerdem: Wer kein oder nur sehr wenig Trinkgeld am Ende der Schicht im Geldbeutel zählt, wird auch wenig bis nichts an die Küche abgeben, was auch unfair ist.



Wir alle wissen: Die Qualität des Service ist dafür verantwortlich, ob Gäste eine gute Zeit in der Gaststätte haben, dafür sollte auch bezahlt werden.

Mehr zum Thema: 20 Gäste verraten, wie viel Trinkgeld sie in der Gastro (nicht) geben und warum

2. Kein Sexismus

Der Klaps auf den Po – von Kollegen, Vorgesetzten oder Gästen, man kennt ihn. Und manchmal bleibt es nicht „nur“ dabei. Leider. Generell sollte das nicht passieren und wenn es doch vorkommt, sollte es die Möglichkeit für Angestellte geben, solche Vorfälle zu melden inklusive einer angebrachten Reaktion. Das könnte eine Verwarnung sein (zum Beispiel vom Gastwirt oder der Gastwirtin an den oder die Verantwortliche) oder auch eine Anzeige bei der Polizei.

3. Geregelte und gemäßigte Arbeitszeiten inklusive Pausen

Alle, die schon mal in der Gastronomie gearbeitet haben, wissen: Die Schicht ist erst dann vorbei, wenn alle Gäste gegangen sind und der Laden wieder so aussieht wie vorher. Dass Beschäftigte dabei zum Teil Zehn-Stunden-Schichten (oder mehr!) schieben oder die Frühschicht auf die Spätschicht folgt, ist leider keine Seltenheit.

4. Dankbarkeit

Und das von allen Seiten. Manche Gäste sind wirklich schwierig, wie diese 22 Beschwerden zeigen. Trotzdem muss man als Servicekraft nicken, lächeln und weitermachen. Der Ton in der Gastro ist außerdem ziemlich rau, sodass es nicht selten vorkommt, dass Vorgesetzte und andere Mitarbeitende ziemlich grob zueinander sind. Ein bisschen mehr Dankbarkeit von allen Beteiligten würde diesen Job schon um einiges erträglicher machen.

5. Mehr Sicherheit für die Beschäftigten

Manche Gäste sind aber nicht nur schwierig, sondern auch gefährlich, besonders wenn viel Alkohol im Spiel ist. Mehr Sicherheit für die Angestellten ist ein absolutes Muss, besonders für Frauen.



Mehr zum Thema: 13 Gastro-Angestellte erzählen uns von den schlimmsten Gästen, die sie je bedient haben

6. Kostenlose Verpflegung für das Personal

Kaum zu glauben, aber tatsächlich stellen einige Wirtinnen und Wirte ihrem Personal, das, was sie während der Schicht konsumieren, in Rechnung oder ziehen es direkt vom Gehalt ab. Soviel essen und trinken zu können, wie man möchte und braucht, um fit zu bleiben, sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein.

7. Gute Musik beim Arbeiten

Bitte.