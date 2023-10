„Gute Radwege fehlen überall“ – Unfallstudie zeigt Gefahr auf deutschen Straßen

Achtung!

Zu Fuß und auf dem Rad bist du in Deutschland leider nicht immer sicher unterwegs. Expert:innen fordern mehr Rücksicht aller Verkehrsteilnehmenden.

Wer an Unfälle im Straßenverkehr denkt, dem kommen wohl als erstes Bilder von Autos und LKWs in den Sinn. In der Stadt sind viele Verkehrsteilnehmende mit dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs und das keineswegs immer sicher. Laut einer Studie der Unfallforschung der Versicherer gab es allein im Jahr 2022 hunderte Unfälle mit dem Fahrrad oder zu Fuß, bei denen Personen schwer verletzt wurden.

Siegfried Brockmann, Leiter Unfallforschung, und sein Team haben die Unfälle von Fahrradfahrern und Fußgängern des vergangenen Jahres in Deutschland ausgewertet. Heraus kaum, dass 711 Menschen schwer verletzt wurden – die Dunkelziffer ist wahrscheinlich noch deutlich höher. Das liegt daran, dass Unfälle zwischen Radfahrenden und Fußgängern oft nicht gemeldet werden.

Unfälle zwischen Radfahrenden und Fußgängern passieren meistens auf dem Radweg

Über die Hälfte der analysierten Unfälle (54 Prozent) passierten auf dem Radweg. Nicht einmal die Hälfte (22 Prozent) in Fußgängerzonen. Zu Problemen kommt es beispielsweise, wenn Fußgänger unerwartet den Radweg betreten, zum Beispiel um ihn zu überqueren oder in Bereichen von Haltestellen. Dabei fiel – wenig überraschend – auf: Umso schmaler der Radweg ist, umso höher liegt die Wahrscheinlichkeit für Unfälle.

Um den Verkehr für alle Teilnehmenden sicherer zu machen, fordern die Forschenden deshalb, in der Planung der Infrastruktur mehr Rücksicht auf Radfahrer und Fußgänger zu nehmen. Zonen für Fußgänger sollten laut den Forschenden generell nicht für den Radverkehr freigegeben werden. In puncto Fahrradfreundlichkeit muss noch einiges aufgeholt werden, wie auch absurde Bauprojekte, die für Fahrradfahrende total ungeeignet sind.

Problem Infrastruktur: „Gute Radwege fehlen überall“

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) sieht das Problem im deutschen Straßenverkehr vor allem in der Infrastruktur. Die sei nicht für den ständig wachsenden Radverkehr gewappnet. „Gute Radwege fehlen überall. Was wir vorfinden, ist ein verwirrendes und teils gefährliches Flickwerk an Lösungen. Oft sind Radwege viel zu schmal, zugeparkt und gefährlich“, sagte ADFC-Sprecherin Stephanie Krone nach Veröffentlichung der Studie am Donnerstag.

Symbolbild deutscher #Radwege Ich dachte ich habe schon viel gesehen, aber in Zukunft sollte ich etwas weniger essen um den Radweg noch nutzen zu können.#runtervomradweg ihr #scheissradfahrer pic.twitter.com/5KO8PDYzGR — Benutzungspflichtiger (Park)-Radweg (@BRadweg) June 20, 2020

Tatsächlich finden sich im Netz dutzende Bilder, die zeigen, wie premium deutsche Fahrradwege sind. Krone forderte geschützten Raum für den Radverkehr und appelliert ebenfalls an die Verkehrsteilnehmenden, sich rücksichtsvoll zu verhalten. Keine Rücksicht hat das Ordnungsamt, das mit einem Zettel an einem Fahrrad für Irritation sorgte.

Konflikt zwischen den Verkehrsteilnehmenden: „Radfahrer und Fußgänger sitzen nicht in einem Boot“

Trotzdem ist der derzeitige Zustand der Infrastruktur in Deutschland für Brockmann nicht der einzige Grund für die vielen Unfälle. „Wo der Konflikt zwischen Radfahrer und Fußgänger erkennbar und erwartbar ist, darf ich erwarten, dass das Problem nicht mit der Klingel gelöst wird“, erklärt Brockmann, denn „Radfahrer und Fußgänger sitzen nicht in einem Boot.“ Vor allem das Verhalten vieler Radfahrender kritisiert der Experte und wünscht sich mehr Rücksicht – vor allem mit Blick in die Zukunft.

Denn Brockmann geht davon aus, dass die Zahl der Unfälle dynamisch ansteigen wird. „Fahrräder nehmen zahlenmäßig und nach Fahrleistung deutlich zu und mit E-Bikes und Lastenrädern werden sie auch schneller und schwerer.“ Doch leider geht der Ausbau von Radschnellwegen in Deutschland geht nur „quälend langsam voran.“ (kiba/dpa)

