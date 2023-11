„Nur 30 Urlaubstage“ – TikTokerin erlebt nach Studium „größten Nervenzusammenbruch ever“

Von: Victoria Krumbeck

Das Video einer TikTokerin wird im Netz scharf diskutiert. Sie beschwert sich über ihre Arbeit, zu wenig Geld und Freizeit. Doch nicht alle Nutzer stimmen ihr zu.

München – Früh aufstehen, acht Stunden in der Arbeit verbringen, abends nach Hause kommen, kochen und wieder schlafen gehen – was sich für die meisten Menschen nach einem normalen Alltag anhört, bringt eine TikTokerin „zum größten Nervenzusammenbruch ever“. Auf der Social-Media-Plattform TikTok beklagt sich eine junge Frau unter Tränen über das Arbeitsleben. Die Reaktionen bleiben nicht aus. Viele User belächeln die junge Frau. „Ist das Comedy?“, fragt sich ein Nutzer.

TikTokerin bekommt wegen Nine-to-Five-Job „größten Nervenzusammenbruch ever“

„Für was bin ich in die Schule gegen, habe mein Abi gemacht, hab studiert?“, fragt die TikTokerin, die auf Jobsuche ist, in ihrem Video, das bereits über 1,5 Millionen Mal angeklickt wurde. „Da sind Leute, die wollen dir 36.000 Euro Brutto im Jahr geben, als Vollzeitangestellte. Aber du kriegst auch noch 30 Tage im Jahr Urlaub“, sagt die Frau mit einem verzweifelten Gesichtsausdruck. In der Konsequenz bedeutet das für sie: keine Freizeit, keine Zeit für einen Partner oder Freunde. Am Wochenende geht die vermeintlich freie Zeit für den Einkauf und den Haushalt drauf, wie die Frau weiter erzählt. Sie müsse einen „Job machen, der mir kein Geld bringt und der mir nicht Spaß macht“, erklärt sie mit Tränen in den Augen.

„Wann wachen wir endlich alle auf und checken, dass wir nicht mehr arbeiten gehen sollen?“, fragt sie. Doch die Aussagen der Frau in dem Video stoßen bei anderen Usern auf Unverständnis. „Und dann gibt es Leute, die ihr Leben mit drei Jobs finanzieren und keinen Nervenzusammenbruch bekommen“, lautet ein Kommentar. „Willkommen in der Realität“, so ein anderer. „Mädel, ich arbeite 42-48 Stunden pro Woche Mindestlohn ... arbeite sonntags gratis und ich jammere nicht“, schreibt ein Nutzer. „Ich, Krankenschwester, muss heulen und lachen zugleich“, schreibt eine weitere Userin.

TikTokerin reagiert auf Kritik: „Geht es euch allen gut?“

Doch auf diese Reaktion in den Kommentaren findet die Frau auch noch weitere Worte. „Ich muss sagen, als Erstes war ich richtig geschockt von all den Kommentaren, aber jetzt habe ich nur eine Frage: ‚Geht es euch allen gut?‘ Ihr alle beschwert euch in den Kommentaren darüber, wie schlecht es euch geht“, erzählt sie in einem anderen Video, in dem die Frau auf die Kommentare reagiert. Doch genau darum soll es auch in ihrem Video gehen, erklärt sie. Sie wolle damit zeigen, dass das System und der Kapitalismus einen ausnehmen. Einen anderen Weg scheinen ein paar Unternehmen bereits eingeschlagen zu haben. Denn die Vier-Tage-Woche wird bereits von einigen Firmen getestet.

Doch sie wird nicht nur belächelt. „Ich bin jetzt 40 und eigentlich schon am Ende meiner Kräfte. Ich bin stolz auf die ‚jüngere Generation‘, die es nicht einfach als gegeben hinnimmt“, schreibt eine Userin. „Fühle ich sehr. Ich verstehe nicht, wie das einfach der Großteil meines Lebens sein soll“, so ein anderer Nutzer. Auch eine andere TikTokerin berichtete über ihren anstrengenden Acht-Stunden-Tag und darüber, dass sie keine Freizeit mehr habe. (vk)