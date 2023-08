Mallorca-Unwetter: Kinder weggeweht und hunderte Notrufe – sogar Kreuzfahrtschiff von Leinen losgerissen

Von: Kilian Bäuml

Wo sonst Urlauber am Strand sind, bringen sich aktuell alle in Sicherheit. Mallorca wird von schweren Unwettern überrollt – auf allen Inseln der Balearen herrscht Alarmstufe.

Palma – Mallorca erlebt aktuell schlimme Unwetter mit Sturmböen bis zu 100 km/h, die auf der Insel Verwüstung hinterlassen – Starkregen und ausgerissene Bäume inklusive. Aufgrund der andauernden Wetterlage wurde bereits Alarmstufe Orange auf allen Balearen ausgerufen. Damit stellt das Wetter aktuell offiziell ein hohes Risiko dar, wie die Tagesschau berichtet. Allein bis zum Nachmittag sollen über 200 Notrufe auf den eingegangen sein. Den Unwettern war eine Hitzewelle in Spanien vorausgegangen.

Unwetter auf Mallorca: Hunderte Notrufe und dutzende gesperrter Straßen wegen umgestürzten Bäumen

Man kann durch all den Regen kaum etwas sehen. Zahlreiche Personen haben Aufnahmen der schweren Unwetter auf Mallorca bereits auf Social Media veröffentlicht. Besonders stark sollen unter anderem die Gemeinden um Palma getroffen worden sein. Auch die Gemeinde Calviá im Südwesten Mallorcas soll hart von den Unwettern getroffen worden sein. Laut Bild-Zeitung sollen rund 35 Straßen aufgrund von umgestürzten Bäumen oder anderen Hindernissen gesperrt worden sein.

Flüge nach Mallorca werden umgeleitet oder fallen aus – Unwetter legt Flughafen lahm

Für Urlauber auf der beliebten Insel Mallorca werden die Unwetter jetzt zum besonderen Problem. Wie die Mallorca Zeitung (MZ) berichtet, musste der Flugverkehr über der Insel zeitweise vollständig ausgesetzt werden. Dementsprechend haben aktuell alle Flüge Verspätung – für den Sonntag sollen über 900 Flüge geplant gewesen sein. Flüge auf die Insel werden umgeleitet, einige fielen jedoch aus. Doch auch die Flüge, die starteten, hatte mit Turbulenzen aufgrund der Unwetter zu kämpfen, die Panik an Bord verursachten.

Die Stürme auf Mallorca sind so stark, dass sich sogar ein Kreuzfahrschiff lösen könnte und gegen einen Öltanker geweht wurde. © Ujwala/Dpa

Auch wenn sich das Wetter zum späten Abend beruhigt haben soll, könnte ein weiterer Wetterschub zu weiteren Problemen am Flughafen führen. Darauf vorbereiten ließe sich jedoch nicht, teilte eine Sprecherin der MZ mit. Am Flughafen würde man schauen, was kommt. Erst vergangene Woche musste der Flughafen Mallorca evakuiert werden, allerdings wegen eines Passagiers und nicht wegen des Wetters.

Sturm und Unwetter auf Mallorca reißen Kreuzfahrschiff los und es stößt mit Öltanker zusammen

Doch das Unwetter bringt auch außerhalb des Flughafens Menschen in Gefahr, so soll sich laut dem Bericht der Hafenbehörde der Balearen sogar ein Kreuzfahrschiff aufgrund des starken Windes losgerissen haben und mit einem Öltanker zusammengestoßen sein. Der Sturm soll zudem eine Werbetafel auf eine schwangere Frau geweht haben, die sich dabei eine Verletzung am Bein zuzog und behandelt werden musste.

An den Stränden ist das Baden längst verboten, trotzdem kam es zu Rettungseinsätzen auf dem Meer. Zwei Kinder wurden mit ihrer Luftmatratze vom Strand fortgeweht und auch ein Kajakfahrer musste aus dem Wasser gerettet werden, schreibt die MZ. Doch zu Schaden kam bisher offenbar niemand. „Alle Verletzten und Vermissten sind außer Gefahr und daheim“, informiert die Gemeinde in einer Pressemitteilung. Nicht nur rund um die Insel Mallorca herrschen aktuell Unwetter, denn ein Mittelmeer-Tief zieht nach Deutschland und führt hier zum totalen Wetterchaos und sogar Hochwasser-Warnungen. (kiba)