Person stürzt von Kreuzfahrtschiff ins Wasser: „AIDAprima“-Passagiere berichten von „beängstigendem“ Moment

Von: Momir Takac

Während einer Kreuzfahrt werden Passagiere in der Nacht aus dem Schlaf gerissen. Eine Person geht auf der „AIDAprima“ rätselhaft über Bord.

München – Der Alarm schrillte mitten in der Nacht: Gegen 0.45 Uhr in der Nacht von Montag (6. November) auf Dienstag hieß es auf der „AIDAprima“ „Mann über Bord“. Generalalarm auf der Kreuzfahrt, der viele Passagiere aus dem Schlaf gerissen haben dürfte.

Person geht während Kreuzfahrt über Bord – Sprang sie von der „AIDAprima“?

Die „AIDAprima“ befand sich gerade auf der Kurzreise „Norwegische Fjorde“, als es zu dem Vorfall kam, den die Reederei t-online bestätigte. Am Vorabend hatte das Schiff gegen 18.45 Uhr den letzten Hafen in Stavanger verlassen. Als der Alarm ertönte, wurde schnell klar, dass eine Person über Bord gegangen war. Auch auf dem Mega-Kreuzfahrtschiff „Symphony of the Seas“ fiel zuletzt eine Person ins Wasser.

Während einer Kreuzfahrt ist auf der „AIDAprima“ eine Person über Bord gegangen. © IMAGO / BildFunkMV

Die Brücke leitete eine Suchaktion ein. Menschen mussten sich zum Durchzählen bei Sammelpunkten versammeln, um sicherzustellen, dass keine weitere Person fehlt, berichtet Kreuzfahrt Aktuelles. Gegen 1 Uhr, nur eine Viertelstunde nach dem Alarm, konnte eine Person lebend aus dem Meer gerettet werden. Das berichteten Kreuzfahrt-Gäste dem Newsportal. Sie wird im Bordhospital behandelt. Erst Ende Oktober war ein Crew-Mitglied der „AIDAperla“ über Bord gegangen, aber nicht gefunden worden.

Mann soll während Kreuzfahrt von AIDAprima gesprungen sein

Auch die Bild berichtete über den Vorfall auf See. Ein Passagier bezeichnete die Durchzähl-Aktion an den Sammelpunkten als „sehr beängstigend“. Und: „Die Kinder haben geweint und auch die älteren oder gebrechlichen Personen waren verwirrt“, schilderte der Gast dem Boulevardblatt. Nach zwei Stunden durften die Passagiere wieder in ihre Kabinen.

Was die Bild allerdings weiter berichtete, wirft Fragen auf: So sollen laut einer Passagierin Jugendliche einen Mann beobachtet haben, wie er mit einer Schwimmweste ausgerüstet vom Kreuzfahrtschiff ins Meer sprang. Die Reederei äußerte sich nicht zu den Hintergründen. Sie teilte lediglich mit, dass die „AIDAprima“ noch in der Nacht ihre Reise fortsetzen konnte und am 8. November planmäßig Hamburg erreichen wird. Glück hatte auch ein US-Amerikaner. Er stürzte auf einer Kreuzfahrt in den Golf von Mexiko und konnte nach 15 Stunden gerettet werden. (mt)