Beeindruckendes Video zeigt: Boeing 767 landet auf komplett gefrorener Landebahn

Von: Anna-Lena Kiegerl

Erstmalig ist ein „Dreamliner“ in der Antarktis gelandet. Das Flugzeug brachte Wissenschaftler und Equipment. Eine Expertin erklärt die Vorteile.

Oslo – Mitten in einer Landschaft aus Eis und Schnee sieht man ein Flugzeug landen. Die Landebahn: Eine drei Kilometer lange und 60 Meter breite Eispiste. Diese Bilder zeigt ein Video auf dem X-Account (ehemals Twitter) des Norwegischen Polarinstituts (NPI). Und schreibt damit Luftfahrtgeschichte. Denn erstmals landete ein „Dreamliner“, also ein Flugzeug des Typs Boeing 787, in der Antarktis – wo sich kürzlich Wissenschaftler besorgt über neues Phänomen zeigten. Der Flieger brachte Wissenschaftler sowie Equipment zum Südpol.

Boeing 767 landet mitten in der Antarktis auf Eis-Landebahn – 45 Passagiere an Bord des Flugzeugs

Es befanden sich 45 Passagiere im Flugzeug, wie aerointernational.de berichtet. Die Maschine reiste im Auftrag des NPI und von Aircontract, dem größten Luftfrachtunternehmen Norwegens. Sie startete in Norwegen, legte einen Zwischenstopp in Kapstadt (Südafrika) ein und flog von dort aus in die Antarktis. Dort landete die Maschine am 15. November um 2.11 Uhr Ortszeit. In der Antarktis gibt es keine befestigten Landebahnen, weshalb das Flugzeug mit einer Piste aus Eis und Schnee Vorlieb nehmen musste.

Ein „Dreamliner“ ist in der Antarktis landet. Die Boeing 767 setzte auf einer eisigen Landebahn sicher auf. © Screenshot/ X @Norwegian Polar Institute

Das NPI schrieb dazu auf X: „Größtes Flugzeug, das jemals auf dem TrollAirfield gelandet ist!“ Und zitierte NPI-Direktorin Camilla Brekke: „Dies zeigt, dass wir in der Lage sind, einen effektiveren Flugbetrieb in die Antarktis durchzuführen, indem wir eine größere wissenschaftliche/logistische Besatzung und mehr Fracht mit einem geringeren ökologischen Fußabdruck befördern.“

Fluggesellschaft Norse fliegt die Boeing in die Antarktis: „Große Anerkennung unserer Kompetenz.“

Auf YouTube werden Ausschnitte der Reise präsentiert. Die Piloten wurden lange auf den Flug vorbereitet. So hat man Flugsimulatoren zum Proben der besonderen Bedingungen bei der Landung genutzt. Bjorn Tore Larsen, CEO der Fluggesellschaft Norse Atlantic Airways, die den Flug der „Dreamliner“ durchführte, erklärt in dem Video: „Das erste norwegische zivile Flugzeug zu sein, das jemals in die Antarktis fliegt, ist eine wirklich große Anerkennung unserer Kompetenz.“

Nicht nur das Schmelzen des Meereises sorgt in der Antarktis dieser Zeit für Probleme. Denn die Vogelgrippe ist dort angekommen und könnte für eine „Umweltkatastrophe ersten Grades“ sorgen.