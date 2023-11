Könnte ein Supervulkan die Menschheit wirklich auslöschen?

Der Geysir Old Faithful gehört zu den unzähligen hydrothermalen Erscheinungen des Nationalparks, die durch den Yellowstone-Supervulkan entstanden sind. © Jonathan Newton/The Washington Post

Auf der Erde gibt es etwa 20 Supervulkane. Doch der Begriff wird von der Forschung kritisiert – eine akute Gefahr sehen Fachleute nicht.

Unter den Weinbergen und Thermalbädern in Süditalien brodelt das Magma und bildet eines der aktivsten Vulkansysteme der Welt in einer Region, die als Campi Flegrei bekannt ist.



Außerhalb von Neapel sind die Campi Flegrei kein typischer Vulkanberg, sondern eine schüsselförmige, mit Kratern übersäte Senke. Aus den Schloten strömt stinkender Dampf, aus den Tümpeln gluckert Schlamm, und kleine Erdbeben erschüttern Hunderttausende von Bewohnern, die im Schlund des Vulkans leben. Die Mythologie besagt, dass Campi Flegrei, was auf Italienisch „brennende Felder“ bedeutet, mit den Toren zur Hölle in Verbindung gebracht wird.



Er wird auch als Supervulkan“ bezeichnet - eine seltene, aber inoffizielle Bezeichnung für Vulkane, die die stärksten Ausbrüche der Erdgeschichte verursacht haben. Der Superausbruch des Campi Flegrei ereignete sich vor etwa 39.000 Jahren (ermittelt durch Gesteinsaufzeichnungen) und spuckte Gase und fast eine Billion Gallonen geschmolzenen Gesteins aus, wodurch das Sonnenlicht blockiert und eine starke Abkühlung ausgelöst wurde. Der jüngste Ausbruch, der wesentlich kleiner war, ereignete sich im Jahr 1538 und schuf einen etwa 120 Meter hohen Erdhügel.



Die monatelange Erdbebentätigkeit am Campi Flegrei - mehr als 2.500 Erdbeben der Stärke 4,3 seit September - hat die Befürchtung geweckt, dass der Vulkan bald wieder ausbrechen könnte. Forscher sagen jedoch, dass Supervulkane nicht so funktionieren und bezweifeln einen prophetischen Ausbruch.



Was bedeutet es, ein Supervulkan zu sein?

„Wenn ein Vulkan als Supervulkan bezeichnet wird, bedeutet das eigentlich, dass er zumindest einmal in der Vergangenheit eine Supereruption hatte“, sagt Christopher Kilburn, Vulkanologe am University College London. „Das bedeutet aber nicht, dass es in der Zukunft weitere Supereruptionen geben wird. . . . Sehr, sehr, sehr große Eruptionen sind viel, viel seltener.“



Wissenschaftler können mit bloßem Auge nicht sehen, was sich unter der Oberfläche von Campi Flegrei abspielt, aber Kilburn sagte, dass es sich bei der jüngsten Aktivität um unterirdisches geschmolzenes Gestein und Flüssigkeiten handeln könnte, die sich selbst neu ausrichten. Diese Bewegungen werden an der Oberfläche als Erdbeben sichtbar.



„Dies allein bedeutet noch nicht, dass es zu einem Ausbruch kommt“, sagte Kilburn. Der Vulkan hat in der Vergangenheit Landverformungen und Erdbeben gezeigt, aber es folgten keine Ausbrüche. Aber da die Aktivität nach langer Zeit wieder einsetzt, „ist es nur natürlich, dass man ein wenig besorgt ist, dass dies passieren könnte“.



Auf der Erde gibt es nur etwa 20 Supervulkane

Von den mehr als 1.000 bekannten Vulkanen der Welt sind nur etwa 20 sogenannte Supervulkane. Technisch gesehen handelt es sich dabei um diejenigen, die auf dem Vulkanexplosivitätsindex, der von V0 (nicht explosiv) bis V8 (kolossale Eruptionen) reicht, den höchsten Wert erreichen. Eine solche Supereruption stößt ein Volumen von etwa 1.000 Kubikkilometern oder mehr aus - etwa tausendmal größer als der Mount St. Helens (V5), der 1980 Schlammlawinen, Brände, Überschwemmungen und mehr als 50 Tote verursachte.

Der letzte V8-Ausbruch ereignete sich vor etwa 27.000 Jahren in Taupo, Neuseeland. Solche heftigen Vulkanausbrüche hinterlassen in der Regel eine Senke, die als Caldera bezeichnet wird, und keinen Vulkankegel. Laut Kilburn liegt das daran, dass bei den Ausbrüchen in sehr kurzer Zeit eine große Menge an Material - geschmolzenes Gestein, das einige Kilometer unter der Oberfläche lagert - herausgeschleudert wird. Der Boden wird instabil und sinkt ab.



Wenn man nicht auf diese Vertiefungen achtet, kann man sie übersehen, sagt er.



„Man kann mit dem Auto durch die Caldera fahren und auf der anderen Seite wieder herauskommen, ohne die Tatsache zu bemerken, dass man genau das getan hat, denn die Veränderungen sind recht sanft“, so Kilburn.



Nach dem Ende der gewaltigen Eruption wird der Vulkan laut Kilburn wieder „normal“ und produziert manchmal Eruptionen von normaler Größe auf dem Boden der Caldera. Mit anderen Worten, ein Supervulkan hat nach seinem Ausbruch nichts mehr mit „Super“ zu tun, so dass die Bezeichnung etwas irreführend ist.



Yellowstone ist einer der berühmtesten Supervulkane der Welt

Yellowstone, einer der berühmtesten Supervulkane der Welt, misst 30 mal 45 Meilen und zieht Millionen von Touristen in seinen Park. Sein größter Ausbruch fand vor 2,1 Millionen Jahren statt und schleuderte mehr als 2.400 Kubikkilometer Material aus. Wie bei vielen Calderasystemen waren die meisten Ausbrüche des Yellowstone seitdem wesentlich kleiner.

Supervulkan ist in erfundenes Wort

Supervulkan ist „ein erfundenes Wort“, sagt der Vulkanologe Michael Poland, leitender Wissenschaftler am Yellowstone Volcano Observatory. „Ich denke, es ist irreführend. Ich denke, er wird falsch angewandt. Ich kann diesen Begriff nicht ausstehen. Ich wünschte, er würde in die Mülltonne wandern, aber er ist zu sexy.“

Wie Superman oder Superstar klingt auch Supervulkan für seinen Geschmack zu sehr nach Hollywood. Er impliziert eine apokalyptisch anmutende Explosion, aber unseres Wissens hat noch kein explosiver Vulkanausbruch ein Massenaussterben verursacht, sagte er.



Touristen säumen die Uferpromenade der heißen Quelle Grand Prismatic, die durch den Yellowstone-Supervulkan entstanden ist. © Jonathan Newton/The Washington Post

Die größte Vulkanexplosion in den geologischen Aufzeichnungen ereignete sich vermutlich vor etwa 74 .000 Jahren in Toba, Indonesien, und erreichte auf dem Vulkanexplosivitätsindex den Wert V8. Einige Wissenschaftler spekulierten zunächst, dass der Ausbruch die Menschheit fast ausgelöscht hätte, weil die Populationen kurz danach zurückgingen, doch archäologische Beweise zeigten, dass der Homo sapiens weiter entfernt nach dem Ausbruch gedieh.

„Kein explosiver Vulkanausbruch, von dem wir wissen, wurde jemals mit einem Massenaussterben von Pflanzen oder Tieren in Verbindung gebracht“, sagte Poland, der auch Wissenschaftler beim U.S. Geological Survey (USGS) ist. „Das heißt aber nicht, dass es nicht verheerend oder schwer zu überleben wäre.“

Was würde bei einer Supereruption des Yellowstone passieren?

Viele spekulieren darüber, was bei einer weiteren Supereruption des Yellowstone passieren würde. Nach Angaben des USGS würden die umliegenden Staaten von schnellen, heißen Lawinen aus Vulkanasche, Bimsstein, Gasen und Gestein heimgesucht. Der Aschefall könnte Hunderte von Kilometern entfernt liegen bleiben und über die ganze Welt transportiert werden. Kleine Aerosolpartikel, die vom Vulkan ausgestoßen werden, würden das Sonnenlicht zurück in den Weltraum reflektieren, was zu einer Abkühlung auf der Erdoberfläche führen und die Landwirtschaft beeinträchtigen würde.



Wissenschaftler sind jedoch skeptisch, dass sich eine Supereruption am Yellowstone wiederholen könnte. Nach Angaben des USGS verfügt der Vulkan möglicherweise nicht einmal über genügend geschmolzenes Magma unter seiner Caldera, um eine Eruption auszulösen.



Außerdem glaubt Kilburn nicht, dass „irgendjemand glaubt, dass es in naher Zukunft eine weitere Supereruption“ am Campi Flegrei geben wird. Ein kleinerer Ausbruch könnte jedoch erhebliche Auswirkungen haben, da in dem Gebiet und seiner Umgebung mehr als 1 Million Menschen leben. Die örtlichen Behörden geben je nach Aktivität des Vulkans Warnungen aus und bereiten Evakuierungspläne vor.



Die örtlichen Behörden müssen „die Möglichkeit eines Ausbruchs in Betracht ziehen“, so Kilburn. „Ich sage nicht, dass es wahrscheinlich ist, aber es wäre nachlässig, wenn sie diese Möglichkeit ignorieren würden“.

Zur Autorin Kasha Patel schreibt die wöchentliche Kolumne Hidden Planet, die sich mit wissenschaftlichen Themen rund um die Erde befasst, von unserem inneren Kern bis zu Weltraumstürmen, die auf unseren Planeten gerichtet sind. Sie berichtet auch über Wetter-, Klima- und Umweltthemen.

