Häufig krank? So finden Sie heraus, ob Sie eine Immunschwäche haben

Von: Nico Reiter

Wer besonders häufig und stark erkrankt, sollte sich auf eine Immunschwäche untersuchen lassen. Diese Symptome können einen Hinweis auf ein Defizit geben.

Hessen – Besonders im Winter trifft es viele Menschen wiederholt. Kaum hat man sich von einer Erkältung wiederholt, steht schon wieder die nächste an. Eine laufende Nase und ein kratziger Hals gehört für manche in den kalten Monaten einfach dazu. Doch wie oft Kranksein ist normal und ab wann spricht man von einer Immunschwäche?

Ein gesundes Immunsystem schützt vor Erkrankungen

Das Immunsystem bietet Schutz vor Einflüssen wie Viren, Bakterien und Schadstoffen. Haut und Schleimhäute schützen den Körper äußerlich vor Krankheitserregern. Im Inneren sorgt das unspezifische Immunsystem sorgt dafür, dass Krankheiten schnell überwunden werden oder im besten Fall gar nicht erst ausbrechen. Zusätzlich gibt es aber noch das spezifische Immunsystem. Dringen zu viele Erreger in den Körper ein, ist das ein Signal für die Zellen des spezifischen Immunsystems, den Schadstoff zu identifizieren. Wenn dieser erkannt wurde, werden passende Antikörper produziert, die den Erreger unschädlich machen.

Kommt es erneut zu einer Infektion, kann das Immunsystem die Antikörper wieder produzieren. Der Organismus ist somit immun gegen den Erreger. Diese Immunität kann in bestimmten Fällen ein Leben lang anhalten, wie beispielsweise bei den Kinderkrankheiten Windpocken oder Masern. Ein gesundes Immunsystem sorgt also dafür, dass man sich schnell erholt und schützt vor erneuter Ansteckung.

Symptome einer Immunschwäche

Sprechzimmer.ch teile eine Reihe von Symptomen, die auf eine Immunschwäche hinweisen können:

Lang andauerndes Krankheitsgefühl

Vermehrte Anfälligkeit für Infektionen

Schwerer Infektionsverlauf

Gewisse Krebserkrankungen treten in Zusammenhang auf

Eine unspezifische Immunschwäche wird meist im Rahmen eines Arztbesuches festgestellt. Hier schildert die betroffene Person ihre Beschwerden. Eine Untersuchung wird durchgeführt und ein Blutbild angefertigt. Auch andere Krankheiten wie Krebs werden ausgeschlossen. Laut Allgemeinmediziner Uwe Popert besteht aber erst ein Verdacht auf eine Immunschwäche, wenn mehr als zwölf schwere Infekte in einem Jahr auftreten. Der Gesundheitsratgeber empfiehlt einige Maßnahmen, die ein leicht geschwächtes Immunsystem stärken können:

Aufenthalte im Freien

Regelmäßiger Sport

Gesunde Ernährung

Viel Flüssigkeit

Wechselduschen

Häufiges Händewaschen

Kein Rauchen, Alkohol oder Drogen

Präparate wie Echinacea, Vitamin C oder Zink

Immundefekt - Wenn das Immunsystem nicht funktioniert

Neben der Immunschwäche gibt es aber noch einen sogenannten Immundefekt. Menschen mit Immundefekt sind häufig schon in der Kindheit länger und häufiger krank. Auch Impfungen zeigen nicht die gewünschte Wirkung, da das Immunsystem Probleme hat, Antikörper zu produzieren. Ein Immundefekt kann einerseits an einer geringen Zahl von Abwehrzellen liegen oder an zu geringer Produktion von Antikörpern. In diesem Fall ist meist eine ärztliche Behandlung notwendig. Durch Blutplasmaspende hinzugefügte Antikörperpräparate können laut einem Ratgeber des NDR das Immunsystem stärken.

Ein leicht geschwächtes Immunsystem kann man schon mit einfachen Maßnahmen unterstützen. Hierzu gehören unter anderem ausreichend Schlaf und Stressreduktion. Besonders in der kalten Jahreszeit ist es wichtig, auf seine Gesundheit zu achten. Einige Viren verbreiten sich im Winter besonders leicht.