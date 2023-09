Der Sommer nimmt noch einmal richtig Anlauf – Temperatur-Wende deutet sich an

In manchen Regionen sorgte der Septemberanfang für mehr Hitze als der gesamte Sommer. Wird sich der Sommer doch noch nicht verabschieden?

Kassel – Die spätsommerliche Achterbahn geht weiter: Vermutlich hat so manch einer nach dem Temperatursturz und der Unwetter-Serie Ende August mit dem Sommer abgeschlossen – womöglich schon die ersten herbstlichen Rollkragen-Pullover hervorgekramt. Doch vergangenes Wochenende folgte ein Rekordhoch mit Temperaturen von über 30 Grad. Zum folgenden Wochenstart sah es allerdings wieder anders aus: Sollte die Sommerwelle etwa so schnell wieder abflachen, wie sie eingerollt kam?

Sonne satt, September: Auf Unwetter-Unterbrechung folgt das nächste Sommer-Wochenende

Gemessen an den ersten zehn September-Tagen war der Monat so heiß wie noch nie seit Beginn der deutschen Wetteraufzeichnungen. Es handelte sich um ein Mittel von 18,8 Grad Celsius, so Daniel Jung von wetter.com. Das ist etwas höher als in den Monaten zuvor. Regional hat es im September, so der Meteorologe weiter, mehr Hitzetage als im gesamten Sommer 2023 gegeben.

Berlin am Morgen: Am Donnerstag, 14. September, kehrte das sommerliche Wetter wieder zurück – pünktlich zum Wochenende. © IMAGO/Florian Gaertner

In der Nacht zum 12. September wurde unsere Sommer-Euphorie von Unwettern überschüttet, es wurde kühler. Doch Aufatmen ist angesagt: Fürs Erste scheint sich lediglich um ein kurzes Sommer-Päuschen gehandelt zu haben. Der erneute Spätsommer-Aufschwung wurde in Berlin mit einem prächtigen Sonnenaufgang am Donnerstagmorgen eingeleitet. Nach einer Art Powernap strahlt die Sonne seither wieder mit voller Kraft – nicht nur in Berlin, in ganz Deutschland zeichnet sich der Aufwärts-Trend ab.

So sieht die Wetterprognose für das Wochenende aus

An der Küste kann es teilweise etwas windig werden und in vereinzelten Regionen im Süden von Deutschland sind kurze Schauer und Gewitter weiterhin möglich, prognostiziert der Deutsche Wetterdienst (DWD). Insgesamt sieht das Deutschlandwetter am Wochenende aber sehr sommerlich aus:

Freitag, 15. September heiter bis sonnig, vereinzelt Schauer/Gewitter möglich, bis 28 °C Samstag, 16. September überwiegend sonnig, vereinzelt Schauer/Gewitter möglich, bis 29 °C Sonntag, 17. September meist sonnig, weitgehend trocken, bis 29 °C Montag, 18. September zunehmende Bewölkung, teilweise starke Schauer, bis 30 °C

Das große Schwitzen ist nicht zu erwarten. Stattdessen machen etwas angenehmere Sommer-Temperaturen bis zu zwischen 20 und 29 Grad Celsius den Weg frei für jegliche Sommeraktivitäten wie schwimmen, grillen und Co. Erneut deuten die Prognosen allerdings auf einen nassen Wochenbeginn. Ein kleiner Trost: Wenn es sich schon nicht um einen konstanten Spätsommer handelt, ist das Timing zum Wochenende ideal.