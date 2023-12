Video zeigt es: Mädchen (14) greift ins Steuer von Schulbus – und wendet wohl Tragödie ab

Von: Julian Mayr

Nur das mutige Eingreifen eines Mädchens verhinderte das Verunglücken eines Schulbusses in New South Wales. (Symbolbild) © iofoto/Panthermedia/imago

In Australien rollt ein Schulbus ohne Fahrer auf eine Tankstelle zu. Eine junge Heldin am Lenkrad sorgt dafür, dass es nicht zur Katastrophe kommt.

New South Wales – Unter normalen Umständen wäre die 14-jährige Isabelle Miller eigentlich noch nicht befugt, ein Auto zu steuern, geschweige denn einen Schulbus. Am 22. November jedoch griff das junge Mädchen entschlossen zum Lenkrad – und konnte so womöglich eine Tragödie abwenden und Menschenleben retten.

Schülerin ist im falschen Schulbus – und übernimmt Steuer des führerlosen Fahrzeugs

In Australien sind offenbar nicht nur Tiere oder Kreuzfahrten potenziell gesundheitsgefährdend. Am Nachmittag des 22. November setzte sich im australischen Bundesstaate New South Wales unerwartet ein Schulbus ohne Fahrer in Bewegung. Lokalen Medienberichten zufolge befanden sich etwa 20 Schüler an Bord. Überwachungsbilder zeigen, wie der Bus aufgrund eines leichten Gefälles eine Straße hinunterrollte und direkt auf eine Tankstelle zusteuerte. Isabelle Miller erkannte die Gefahr und lenkte den Bus von den Zapfsäulen weg und brachte ihn zum Stillstand.

„Alle sind durchgedreht. Niemand hat etwas unternommen, um den Bus zu stoppen, also bin ich nach vorne gelaufen und habe ihn vor einem Zusammenstoß bewahrt“, erzählte Miller im australischen Frühstücksfernsehen. Eigentlich hätte das Mädchen nicht im Bus sein sollen. Laut The Sydney Morning Herald hatte sie versehentlich den falschen Bus genommen und war gerade dabei auszusteigen, als dieser sich in Bewegung setzte. Der Guardian berichtet, dass sie nur an Bord geblieben war, um sich mit Freundinnen zu unterhalten.

Schnelles Handeln der 14-Jährigen vereitelt Katastrophe

Die Videoaufzeichnungen des Vorfalls zeigen, wie zwei Personen ihre Fahrzeuge betankten, als der Bus vom Parkplatz der Schule wegrollte. Darüber hinaus ist zu erkennen, wie ein Lehrer versuchte, den Bus durch Schieben von seiner Route abzubringen. „Wenn der Bus gegen die Zapfsäule geprallt wäre, wäre sie im schlimmsten Fall explodiert“, so die Worte des Tankstellenbetreibers gegenüber ABC News zur heldenhaften Aktion.

Die Polizei ermittelt derzeit noch, wie es zu der unerwarteten Fahrt des Busses kam. Der Busfahrer war zum Zeitpunkt des Geschehens nicht im Fahrzeug und soll sich laut Guardian in einer Unterhaltung mit einem Lehrer befunden haben.

