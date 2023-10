Tanzverbots ungewöhnlicher Badewannen-Hack: Deo lässt Schaum verschwinden

Teilen

Der bekannte YouTuber und Twitch-Streamer Tanzverbot enthüllt einen simplen Trick, um Schaum in der Badewanne effektiv zu beseitigen.

In einem kürzlich auf TikTok geteilten Video zeigt der berühmte Internet-Star Tanzverbot, wie man Schaum in der Badewanne mit einem alltäglichen Haushaltsgegenstand auflöst: Deodorant. Dieser unkonventionelle Ansatz hat zahlreiche Reaktionen im Internet hervorgerufen, wobei die Nutzer versuchen, das zugrunde liegende Prinzip hinter diesem Phänomen zu erklären.

Social-Media-Star Tanzverbot zeigt Deo-Trick gegen zu viel Schaum in der Badewanne. © Screenshot / TikTok / @tanzverbot

Tanzverbots Badewannen-Experiment: Deo gegen zu viel Schaum in der Badewanne

In dem kurzen Clip filmt Tanzverbot eine Badewanne voller Schaum, vermutlich seine eigene, und demonstriert, wie der Schaum sich scheinbar magisch auflöst, wenn er Deo darauf sprüht. Dieser einfache Trick hat sowohl Erstaunen als auch Skepsis bei seinen Followern ausgelöst, die eifrig ihre Theorien darüber austauschen, warum dieser Hack funktioniert.

Die Kommentare unter dem Video bieten verschiedene Erklärungen an, wie NEXTG.tv berichtet. Einige Nutzer weisen darauf hin, dass die feinen Tropfen des Deos die Bläschen im Schaum zerstören, was darauf hindeutet, dass dieser Trick mit jedem Spray funktionieren könnte. Andere Kommentare legen nahe, dass das in vielen Deodorants enthaltene Treibgas extrem kalt ist, was dazu führt, dass der Schaum, der größtenteils aus Luft besteht, sich auflöst, anstatt einzufrieren.

Eine weitere beliebte Theorie unter den TikTok-Nutzern ist, dass der Alkohol im Deo die Oberflächenspannung der Bläschen zerstört. Alkohol ist bekannt dafür, die Oberflächenspannung von Flüssigkeiten zu verringern, was erklären könnte, warum der Schaum so schnell verschwindet, wenn er mit Deo in Kontakt kommt.

Ein viraler Hack mit wissenschaftlichem Touch

Insgesamt ist es eine Kombination aller Faktoren, die dazu führt, dass der Schaum sich auflöst, wenn Deo darauf gesprüht wird. Es ist ein interessantes Beispiel dafür, wie alltägliche Produkte auf unerwartete Weise verwendet werden können, und es zeigt auch, wie die Prinzipien der Chemie und Physik in unserem täglichen Leben präsent sind.

TikTok dient oft als Brutstätte für virale Lifehacks. Jüngst erregte Social-Media-Persönlichkeit AbuGoku Aufmerksamkeit mit einem simplen Trick, hartnäckige Gurkengläser zu öffnen. Ebenso gibt es eine neue iOS-Funktion, die das Spiel der Wäschepflege durch ein einfaches Foto verändert. In einem Video präsentiert James Animals, ein Chiropraktiker auf der Plattform, wie er Haustiere „knackt“, was gemischte Reaktionen hervorrief.