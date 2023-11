Femizid an Italien-Studentin: Kameras zeichneten brutale Tat auf – Ex-Freund gesteht Mord

Von: Julia Stanton

Seit Tagen entsetzt der Femizid an Guilia Cecchettin Italien: Ein Video bestätigt den Verdacht des brutalen Mordes. Nun folgt das Geständnis.

Update vom 23. November, 10.54 Uhr: Der Fall erschüttert Italien: Was zunächst wie ein besorgniserregender Vermisstenfall aussah, entpuppt sich mehr und mehr als grausame Beziehungstat. Eine Aufzeichnung einer Überwachungskamera soll Filippo Turetta des Mordes an seiner Ex-Freundin Guilia Cecchettin (22) überführen. Nun kommen weitere Details ans Licht, die den Mordverdacht erhärten.

Während seiner Ergreifung in Deutschland soll der 22-Jährige Blutflecken auf seiner Kleidung und mehrere Wunden an den Händen gehabt haben. Das berichtet die italienische Nachrichtenagentur Ansa. Die Tat habe er wohl mittlerweile eingestanden, heißt es nun. Demnach habe der Mordverdächtige bereits bei seiner Festnahme gegenüber den deutschen Polizisten auf Englisch zugegeben, seine Freundin getötet zu haben.

Mehrfach habe er auf seiner Flucht aus Italien darüber nachgedacht, sich selbst das Leben zu nehmen, wie er laut Ansa den deutschen Ermittlern beim Verhör gesagt haben soll. Während seiner Festnahme habe er auf die Ermittler einen resignierten und müden Eindruck gemacht, hieß es übereinstimmend in einer früheren Berichterstattung von mehreren Medien. In den kommenden Tagen soll Turetta nun nach Italien überführt werden.

Richterin spricht im italienischen Mordfall von „brutaler Grausamkeit“

Erstmeldung vom 22. November, 16.02 Uhr:

Vigonovo — Im Fall der ermordeten Italienerin Guilia Cecchettin sind weitere erschütternde Details bekannt geworden: Anhand von Überwachungskameras und Spuren konnte die Polizei in Italien den genauen Tathergang rekonstruieren. Darüber berichtet unter anderem die italienische Tageszeitung „La Repubblica“.

Nun scheint klar: Cecchettin wurde in einem Industriegebiet von ihrem gleichaltrigen Ex-Freund Filippo Turetta getötet. Die brutale Szene wurde von Kameras komplett aufgezeichnet.

Am Abend des 11. Novembers soll es auf einem Parkplatz in Vigonovo, in der Nähe von Cecchettins Wohnung zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. Zeugen berichten, dass sie gegen 23:15 Uhr eine weibliche Stimme hörten, die wiederholt um Hilfe schrie. Später fand die Polizei auf dem Parkplatz zahlreiche Blutspuren sowie ein etwa 21 Zentimeter langes Küchenmesser gefunden. Sehr wahrscheinlich erlitt die 22-Jährige dort bereits erste Stichwunden.

Menschen nehmen an einer Mahnwache vor dem Mailänder Dom für die getötete Giulia teil.

Anschließend soll sie von ihrem Angreifer ins Auto gedrängt und zu einem Industriegebiet gebracht worden sein. Auf den Überwachungskameras ist erkennbar, wie Cecchettin versucht zu fliehen, bevor sie von ihrem Mörder eingeholt und zu Boden geworfen wird. Er greift sie erneut gewaltsam an und tötet sie schließlich. Danach entsorgte Turetta die Leiche und floh nach Deutschland.

In dem Haftbefehl, der gegen Turetta vorliegt, spricht die zuständige Richterin Benedetta Vitolo von „beispielloser Grausamkeit“ und „offenkundiger Unmenschlichkeit“, wie der italienische Fernsehsender Sky TG24 berichtet. Auf den Videos sei klar zu erkennen, dass Turetta seine Ex-Freundin vorsätzlich tötete, heißt es in einem Bericht.

Schwester der ermordeten Studentin: „Ich wache jeden Morgen auf und weine“

Turetta und Cecchettin galten in Italien fast eine Woche lang als vermisst, bis Ermittler die Leiche der jungen Frau am Samstag, 18. November, in einer Schlucht in einem nahegelegenen Berggebiet fanden.

Einen Tag später, konnte Turetta in Deutschland, nahe Leipzig, gefasst werden. Gegen den 22-Jährigen lag ein internationaler Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Venedig vor. Am Mittwoch, 22. November, teilte das Oberlandesgericht Sachsen-Anhalt mit, dass der junge Mann an Italien ausgeliefert werde. Zurzeit sitzt er in Halle in Haft.

Die Familie der jungen Studentin zeigte sich bestürzt über den Mord. In einem Interview mit „La Repubblica“ erklärte die Schwester des Mordopfers, Elena Cecchettin: „Ich wache jeden Morgen auf und weine über den Gedanken, dass meine Schwester nicht im Zimmer neben meinem ist.“

Italien ist erschüttert: Giorgia Meloni will handeln

Der Fall erschüttert nicht nur die Angehörigen, sondern ganz Italien. Da Femizide dort ein immer größeres Problem darstellen, kündigte Ministerpräsidentin Giorgia Meloni nun Maßnahmen an. Seit Jahresbeginn wurden einer Statistik des italienischen Innenministeriums zufolge bereits über 100 Frauen getötet.

Als Reaktion plant die Regierung nun einen Gesetzentwurf zu verabschieden, durch den Frauen besser geschützt werden sollen. Zusätzlich soll eine Kampagne gegen Femizide ins Leben gerufen werden. Als Femizid wird ein Akt geschlechtsbezogener Gewalt bezeichnet. In vielen Fällen sind die Täter die Partner oder Ex-Partner der Frauen.

Auch in Deutschland sind Femizide ein Problem. Die SPD kündigte Anfang des Jahres an, mit härteren Strafen gegen Gewalt an Frauen vorgehen zu wollen. Erst vor Kurzem wurden in Nordrhein-Westfalen zwei junge Frauen getötet.(jus)