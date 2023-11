Taucher begegnet Riesenqualle im Meer – und entdeckt „blinden Passagier“

Von: Marcus Giebel

Riesenquallen sind im Meer keine Seltenheit. Krabben ebenso wenig. Wenn diese beiden Tiere aber als Einheit durch die Ozeane tauchen, wird es kurios.

Bangkok – Die schier unendlichen Weiten der Ozeane haben so einige Überraschungen parat. Große Teile sind aufgrund ihrer Tiefe schließlich noch immer unerforscht. Und für Menschen nicht zugänglich.

Taucher begegnet Riesenqualle: „Blinder Passagier“ versteckt sich in dem Tier

Aber selbst direkt unter der Oberfläche können Schwimmer, Surfer oder Taucher Unerwartetes entdecken. Wie dieses offenbar vor Thailand aufgenommene Video zeigt, das USA Today verbreitet.

Darin geht es um die Begegnung eines Tauchers mit einer Riesenqualle. Soweit noch recht unspektakulär. Doch die mit Handschuhen ausgestattete Person rückt dem Tier direkt zu Leibe und erspäht beim Blick ins Innere einen „blinden Passagier“.

Unter dem Schirm der Qualle sitzt tatsächlich eine Krabbe. Unklar ist, ob diese freiwillig an Bord gegangen ist oder quasi hineinrutschte und sich nicht mehr selbst befreien konnte. Jedenfalls versucht der Taucher, der Krabbe herauszuhelfen, was aber nicht direkt auf Gegenliebe stößt. Beim ersten Versuch rutscht sie noch etwas tiefer in ihr Versteck.

Taucher entdeckt Krabbe in Qualle: Tiere werden wieder voneinander getrennt

Die Videobeschreibung verrät aber, dass die Krabbe letztlich aus der Qualle herausgeholt wurde. Welches Tier dem menschlichen Helfer da eher zu Dank verpflichtet ist, sei mal dahingestellt. Die Krabbe, weil sie endlich wieder frei ist? Oder die Qualle, weil sie keinen „blinden Passagier“ mehr durch den Ozean kutschieren muss?

Jedenfalls war es nach dieser Begegnung rasch vorbei mit der tierischen Verbindung. Und beide können nun wieder ihrer Wege schwimmen oder krabbeln. Das nächste unerwartete Aufeinandertreffen unter Wasser kommt bestimmt.

