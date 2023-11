Temperatur-Rekord in Spanien: 30 Grad mitten im November

Von: Judith Finsterbusch

Teilen

Die Touristen freut‘s: Spanien registriert Mitte November 30 Grad. © David Revenga

In Spanien kommt mitten im Herbst nochmal der Sommer zurück: An der Costa Blanca ist es mitten im November 30 Grad warm. Die Details lesen Sie in diesem Artikel:

Alicante - Spanien bricht dieses Jahr einen Hitze-Rekord nach dem anderen - selbst jetzt im Herbst noch. Gerade erst fegten die Sturmtiefs Ciarán und Domingos über das Land und brachten in den Pyrenäen gar den ersten Schnee, sorgt Mitte November plötzlich ein Hoch für sommerliche Temperaturen. So erwartet etwa die Costa Blanca in dieser Woche 30 Grad, berichtet costanachrichten.com.

Wie Spaniens Wetterdienst Aemet bestätigt, handelt es sich bei der Hitze-Rückkehr im November 2023 um Rekord-Temperaturen seit Beginn der Aufzeichnungen. Besonders warm wird es diese Woche an der Costa Blanca, aber auch auf den Balearen und Kanaren.