Temperatur-Sturz in Deutschland – Meteorologen wagen Schnee-Prognose

Von: Melissa Sperber

Der erste Schnee könnte mancherorts bald fallen. © Jens Kalaene/dpa/Symbolbild

In Deutschland fallen am Sonntag die ersten Flocken im Erzgebirge – und machen Schnee-Fans Hoffnung auf mehr. Experten geben eine Aussicht.

Die Temperaturen in Deutschland rauschen in den Keller. Von örtlich über 30 Grad Mitte Oktober bleiben teils nur noch einstellige Gradzahlen übrig. Winter-Fans macht das Hoffnung auf den ersten Schnee.

Scheinbar zu Recht, denn Meteorologen wagen sich an erste Schnee-Prognosen, wie echo24.de berichtet. „Vom Sommer geht es direkt in den Winter“, erklärt ein Experte von „wetter.com“. Bereits am Sonntagnachmittag fallen im Erzgebirge die ersten Flocken.