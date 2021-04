Test-Konzert in Barcelona: Keine Corona-Infektionen trotz 5000 Besucher

Ein Test-Konzert macht einer ganzen Branche Hoffnung. 5000 Musik-Fans besuchten ein Festival in Barcelona – Alle Corona-Tests blieben nach dem Konzert negativ.

Barcelona – Die Corona-Pandemie* hat die Musikbranche fest im Griff. Viel zu lange dürfen Musiker nicht mehr ihrer Lieblingsbeschäftigung nachgehen – und auch ihre Fans leiden drunter: Seit über einem Jahr muss die Musikbranche auf Konzerte verzichten. Doch ist jetzt endlich ein Ende in Sicht? Ein Test-Konzert in Barcelona sorgt für Hoffnung.

5000 Musik-Fans feierten Konzert mit negativem Corona-Test und FFP2-Maske

In Zeiten der Corona-Pandemie klingt es zunächst unvorstellbar: 5.000 Musik-Fans treffen sich zum Konzert. So geschehen, in Barcelona. Das örtliche Krankenhaus begleitete die Veranstaltung. Jeder Besucher sah sich verpflichtet, vor dem Besuch einen negativen Corona-Test vorzulegen. Außerdem mussten sie FFP2-Masken tragen, die in Hamburgs Bussen und Bahnen bereits Pflicht* sind. Das Ergebnis erstaunt und bietet jetzt gleichermaßen einer ganzen Branche eine neue Perspektive: Kein Besucher ging mit einer Corona-Infektion nach Hause.

5.000 Menschen besuchten ein Test-Konzert in Barcelona. Auch nach dem Konzert blieben die Corona-Tests negativ.

Nach Test-Konzert in Barcelona: PCR-Tests bestätigen die positive Meldung

Für viele Veranstalter in In- und Ausland würde ein weiterer Sommer ohne Konzerte und Festivals das endgültige Aus bedeuten. Seit Beginn der Corona-Pandemie setzten sie bereits auf kreative Wege. In Bremen überlegte sich so zuletzt „Club 100“ ein neues Konzept-Format für Live-Auftritte trotz Corona*. Doch auch wenn digitale Konzerte als Notnagel funktionieren können, ersetzen können sie echte Konzerte keineswegs – weder für Fans, Musiker oder Veranstalter. Vor allem finanziell lässt sich die Musikbranche, an der unzählige Jobs hängen, ohne Konzerte nur schwer weiter aufrechterhalten.

Getrieben von der finanziellen Notsituation und dem Wusch, Musikfans endlich wieder ein echtes Konzert bieten zu können, fand am 27. März im Palau Sant Jordi in Barcelona ein Festival statt. Zwei Wochen nach dem Konzert unterzogen sich alle Besuche einem PCR-Test.

Wie sich danach herausstellen sollte, könnte das Barcelona-Konzert ein Modell sein, „wie wir mit Corona leben und absolut sichere Konzerte organisieren können", so der Leiter des sogenannten Sónar-Festivals in Barcelona, Ventura Barba, über das gelungene Test-Konzert. Nachdem ein Hamburger Super-Schnelltest ein normales Leben nach nur 28 Minuten verspricht, ist dies eine weitere Meldung, die Hoffnung für Großveranstaltungen macht.

