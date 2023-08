Verstörendes Video aus Flugzeug aufgetaucht: Passagier filmt brennende Turbine

Auf ein Knall folgte Feuer: Eine brennende Turbine versetzte die Passagiere auf ihrem Flug nach Mexiko in Schrecken. Es kam zur Notlandung.

Houston – Nach nur 27 Minuten ist ein Passagierflugzeug von Southwest Airlines zum Abflughafen William P. Hobby Airport in Houston zurückgekehrt. Grund dafür: Eine brennende Turbine zwang den Piloten, den Flug nach Cancún in Mexiko abzubrechen und eine Notlandung einzuleiten.

Passagier-Video zeigt: Gesamte Turbine von Flammen erfasst – „Dachte, wir stürzen ab“

Als es am Abend des 16. August zum Feuerunglück in luftiger Höhe kam, zückte Passagier Ricardo Garcia sein Handy. Das Video, das sich seither medial verbreitet, zeigt angsteinflößende Feuerwolken am Triebwerk. Coale Kaliseks war ebenfalls an Bord. Er sei mit seiner Freundin auf dem Weg in den Urlaub gewesen, berichtet er dem texanische Fernsehsender KHOU.

Das Flugzeug habe zu schwanken begonnen. „Ich fliege ein- bis zweimal im Monat und wusste, dass das nicht normal war“, so Kaliseks. Er habe aus dem Fenster und direkt vor seiner Nase die Flammen gesehen. Gegenüber ABS News berichtet ein weiterer Passagier von seinen Eindrücken. Jordan Kleinecke habe das Feuer zwar nicht gesehen, aber: „Wir fühlten wie ein kleines Luftloch aufstieg und dann hörte ich einen Knall. Es begann sehr stark nach Treibstoff zu riechen.“

„Dann schossen riesige Feuerbälle heraus“ – Flugzeug-Unglück aus der Ferne sichtbar

Eine weitere Aufnahme von Andrew Sandino dokumentiert die feurige Notlandung vom sicheren Boden aus. Der Augenzeuge berichtet gegenüber NBC News: „Ich bemerkte große Rauchschwaden, die aus dem rechten Triebwerk kamen. Dann schossen riesige Feuerbälle heraus und das Flugzeug bewegte sich ziemlich stark hin und her.“

Bedrohliche Bilder, die sich schließlich zum Guten wenden. Denn: Das Flugzeug sei laut Angaben der Southwest Airlines sicher und ohne Verletzte gelandet. Es habe sich um ein „mechanisches Problem“ gehandelt. Die betroffenen Fluggäste setzten ihre etwa 1300 kilometerlange Reise nach Mexiko in einem anderen Flugzeug fort.

