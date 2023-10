Gibt es „Planet 9“ gar nicht? Forschungsteam hat Theorie, die ihn überflüssig macht

Von: Tanja Banner

Teilen

Bisher hat niemand den mutmaßlichen „Planet 9“ zu Gesicht bekommen. (Künstlerische Darstellung) © Caltech/R. Hurt (IPAC)

Ein Forschungsteam wendet die alternative Schwerkraft-Theorie MOND auf den hypothetischen „Planet 9“ an und stellt Erstaunliches fest.

Clinton – Es gibt Forscherinnen und Forscher, die davon ausgehen, dass es in unserem Sonnensystem einen neunten Planeten gibt. Gemeint ist damit jedoch nicht Pluto, der 2006 vom Planeten zum Zwergplaneten degradiert wurde. Der bisher nur hypothetische „Planet 9“ soll sich noch viel weiter von der Sonne entfernt befinden als Pluto und fünfmal so groß wie die Erde sein. Denn nur dann könnte er etwas erklären, was Fachleute festgestellt haben: Die Bewegung mancher Objekte im sogenannten Kuipergürtel in unserem Sonnensystem ergibt nur dann Sinn, wenn es diesen neunten Planeten gibt.

Doch obwohl seit mehreren Jahren nach „Planet 9“ gesucht wird und es die verschiedensten Theorien gibt, wurde er bisher nicht gefunden. Ein Forschungsduo aus den USA hat nun eine andere Theorie in den Raum geworfen: Was, wenn es „Planet 9“ gar nicht gibt und sich die seltsamen Bewegungen der Objekte im Kuipergürtel auf eine andere Art und Weise erklären lassen?

Gibt es „Planet 9“ in unserem Sonnensystem gar nicht?

Die theoretische Physikerin Katherine Brown (Hamilton College) und ihr Kollege Harsh Mathur (Case Western Reserve University) haben die alternative Gravitationstheorie Modified Newtonian Dynamics (MOND) an den Kuipergürtel-Objekten getestet. „Wir wollten sehen, ob die Daten, die die ‚Planet 9‘-Hypothese unterstützen, die MOND-Theorie tatsächlich ausschließen würden“, erklärt Brown in einer Mitteilung ihrer Universität.

Stattdessen stellte das Forschungsteam fest, dass MOND genau die Bewegungen vorhersagt, die beobachtet wurden und zur „Planet 9“-Theorie führten. Die Studie ist im Fachmagazin The Astronomical Journal erschienen.

Alternative MOND-Theorie würde „Planet 9“ überflüssig machen

Die MOND-Theorie geht davon aus, dass das berühmte Gravitations-Gesetz von Isaac Newton nur bis zu einem gewissen Punkt gültig ist. Wenn die durch das Newtonsche Gesetz vorhergesagte Gravitationsbeschleunigung klein genug wird, lässt MOND ein anderes Gravitationsverhalten zu. Manche Fachleute sehen die Theorie gar als Alternative zur dunklen Materie – ein Begriff, der in der Astrophysik verwendet wird, um eine hypothetische Form von Materie zu beschreiben, die im Universum Gravitationseffekte hat, aber kein Licht aussendet und bisher nicht nachgewiesen werden konnte.

„MOND ist wirklich gut darin, Beobachtungen im galaktischen Maßstab zu erklären“, sagt Co-Autor Mathur und fährt fort: „Aber ich hatte nicht erwartet, dass es spürbare Auswirkungen auf das äußere Sonnensystem haben würde.“ Seine Kollegin Brown ergänzt: „Unabhängig vom Ergebnis zeigt diese Arbeit, dass das äußere Sonnensystem als Labor für die Erprobung der Schwerkraft und die Untersuchung grundlegender physikalischer Probleme dienen kann.“ (tab)